Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país. A sus 31 años, ya agrupa más de 70 composiciones de su autoría que lo han puesto a la par de otros artistas, como Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera e incluso Darío Gómez.

Sin embargo, durante el camino no todo ha sido fácil. El caldense, padre de dos niñas, se sinceró sobre los episodios de acoso de los que ha sido víctima, pues algunas de las muestras de cariño de sus fanáticos han cruzado la línea.



“La mayoría de veces, uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla. Le dicen a uno ‘papacito’, le toman a uno la cola, lo abrazan. Hasta ahí todo está bien”, contó para el programa ‘La Red’. El tema para él cambia cuando intentan besarlo a la fuerza y hasta le demuestran otras intenciones.

(Siga leyendo: Así luce Miranda Cardona, la primera ganadora de La Voz Colombia, tras 10 años).

En concreto, se refirió a dos episodios. Una fanática por medio de redes sociales le hacía propuestas sexuales: “Me preguntaba cuánto le cobraba para que estuviéramos juntos. Me decía que tenía dinero, que era una empresaria. Yo decía: ‘No soy un gigoló’. Pero fue bien curioso porque me decía que pusiera una cifra”.



Otro hecho que lo marcó sucedió en un hotel de Bucaramanga; dos mujeres llegaron hasta su habitación. “Tocaron la puerta y yo abrí. Había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto. Una se acostó en la cama y la otra se empezó a desvestir. Venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”, relató para el programa citado.

(Además: Shakira mostró lo que hizo con pastel de cumpleaños que tenía figura de Piqué).

De inmediato, buscó ayuda. Según dijo, el personal del hotel también se fijó en cómo las mujeres ingresaron a la fuerza, por lo que envió a la seguridad con el fin de retirarlas de allí. “Estaban bravas, decían que no se salían. Estaban tomadas. Eso es lo más grave que me ha pasado. Casi me violan”, expresó el intérprete de ‘Aventuro’.

Recuerde que el acoso es parte de la violencia sexual; es un delito. Si usted es víctima de tales conductas, puede solicitar ayuda en Fiscalía, Casas de Justicia, Policía Nacional, Defensoría y Comisaría de Familia.



En caso de ir directamente a la Fiscalía, podrá presentar una denuncia de forma verbal o escrita, sin necesidad de contar con un abogado. Su caso será remitido a los Centros de Atención e Investigación Integral a la Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas), en los que recibirá asesoría jurídica y atención psicológica. Una vez se haga la investigación y juicio, la persona que esté acusándolo puede recibir una pena.

También puede leer:

- Shakira: padres de Piqué, al borde de la locura; no la soportan más, video.

- Nuevo feminicidio en Bogotá: asesinan a mujer en plena vía pública.

- Conmoción por reconocida 'youtuber' que fue asesinada a manos de su padre.

- Polémica por empleadas de Sanitas haciéndose trenzas mientras había extensa fila.