La polémica entre el cantante Yeison Jiménez y Yina Calderón

Una nueva polémica se desató en redes por cuenta de los famosos. Esta vez, la ‘influenciadora’ Yina Calderón criticó al cantante de música popular Yeison Jiménez.



La también empresaria de fajas contó en una serie de historias, en su cuenta de Instagram, un encuentro que tuvo con el cantante, el cual no fue lo que esperaba.



La joven, según contó, estaba departiendo con unos amigos en un lugar a donde también llegó Jiménez, a quien señaló de "creído".



“Mi mensaje para Yeison y los demás es que no se les olvide, hijos, de dónde venimos. La vida lo pone a uno y después lo baja. Yo pocas veces hablo de la gente, pero siento que Yeison es demasiado creído, bájale al volumen, lindo”, dijo Calderón.



Por su parte, Jiménez se defendió de las críticas. Lo hizo luego de que, en una publicación, una seguidora dijera que el artista la había decepcionado.



"Yeison, papito, me decepcionó. Con lo que le hizo anoche al amigo de Yina mostró todo, lo creía más humilde por ser de Caldas, acá en esta tierrita nos caracterizamos por eso, por la 'humildad'. Qué mal que nos representa", comentó la usuaria.



El artista indicó que cuando llegó al sitio lo subieron al segundo piso del establecimiento porque "estaba muy lleno". Fue allí cuando el amigo de Calderón le pidió que bajara y le cantara una canción a ella.



"Él me dijo que bajara a cantarle a Yina, le dije que no podía hacerlo. Él me dijo que 'tenía que hacerlo' porque era Yina. Yo le respondí que no podía hacerlo. Luego ella subió y me saludó y me dijo que yo 'lo había tratado mal'. Delante de ella le pregunté a él tres veces si en algún momento lo traté mal. Él mismo le respondió a ella que no", contó.



Jiménez anotó que no es su obligación cantarle a alguien por ser generador de contenido.



ELTIEMPO.COM