Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más reconocidos de la industria nacional. Con éxitos como ‘Mi Venganza’, ‘Maldita Traga’ y ‘Aventurero’, el manzanareño se ha ganado un lugar en la esfera artística y en el corazón del público.

(Lea también: Yeison Jiménez publica preocupante mensaje sobre su vida personal: ‘Oren por mí’).

La fama que ha cosechado lo ha llevado a adquirir premios y seguidores, pero también a sembrar “envidia” y malas experiencias. En diálogo con ‘Lo sé Todo’, el cantante confesó que le habían hecho brujería.

El intérprete de ‘Guaro’ contó en entrevista con el programa que en diciembre del año pasado, mientras se encontraba llevando a cabo una presentación en el municipio antioqueño de Jericó, se acercó a una mujer. Aunque al inicio le dio desconfianza, pues ella estaba sumida en llanto, atendió a su llamado.

Me dice: ‘Cuídese mucho que le están haciendo brujería, lo quieren acabar’ FACEBOOK

TWITTER

“Yo me le acerco a una señora bien vestida y me dice: ‘Cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal’. Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo el cuerpo. Me dice: ‘Cuídese mucho que le están haciendo brujería, lo quieren acabar’”, aseguró el cantante al programa citado anteriormente.

(Siga leyendo: 'Ni Shakira se atrevió a tanto': Yeison Jiménez y su mensaje a Anuel y Karol G).

La mujer comenzó a enumerar algunas señales y, paradójicamente, todas coincidieron con los síntomas que el cantante había experimentado. Falta de apetito y de sueño, movimientos erráticos en la tarima e intensas ganas de llorar fueron algunos de ellos.



“Estaba en la tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar. Realmente lo que le pasa a uno es que uno no quiere vivir más. Efectivamente, el mal existe, estaba alguien que no le agrada mi éxito con ganas de acabarme”, añadió el artista manzanareño.



Para afrontar este difícil momento, Jiménez reveló que se refugió en Dios. Como creyente que es, elevó oraciones todos los días y se bañó con agua bendita del Vaticano y hasta con canela. “Jamás nadie ha podido pasar por encima de él”, añadió en entrevista con ‘Lo sé Todo’.

(De interés: Yeison Jiménez reapareció luego del preocupante mensaje que publicó en sus redes).

En semanas anteriores, el cantante de música popular encendió las alarmas de los seguidores y medios de comunicación al afirmar que se encontraba atravesando una de las “temporadas más difíciles de su vida”.



Luego de reconocer su fortaleza para afrontar las adversidades, hizo un llamado a sus fanáticos para que oraran por él. Días después, a través de su cuenta de Instagram, compartió que las plegarias habían funcionado y que todo andaba marchando de manera correcta en su vida.



“Quiero contarles que Dios hizo su obra de nuevo. Una vez más pude presenciar lo importante que es Dios en mi vida y pude superar varios obstáculos la semana pasada”, señaló Yeison Jiménez en su momento.

Un duro camino hacia el éxito



Alcanzar la fama y el reconocimiento no fue una tarea fácil para Yeison, quien tuvo que trabajar como cotero en la plaza de mercado de Corabastos y vivir distintas situaciones de precariedad, una vez llegó a la capital desde Manzanares, su tierra natal. Cuando ahorró lo suficiente para grabar en un estudio, no soltó su sueño de ser músico.



“Lo que le puedo decir a ese Yeison que se mató tanto, porque entró a los 14 años a una plaza de mercado, se graduó, pasó la calle y tantas pruebas, es que se tiene que sentir orgulloso”, confesó hace unos años atrás el artista en diálogo con ‘La Red’.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante asumió las multas del motociclista. Foto: Twitter: @transmilenio / Instagram: @yeison_jimenez

El intérprete de ‘Un perro enamorado’ tuvo que atravesar carencias económicas, y momentos de inseguridad y peligro para tocar la cima del género popular. De allí que, cuando se trate de ayudar al prójimo, no dude dos veces en hacerlo.



Recientemente se hizo viral por solidarizarse con un motociclista y pagar las multas que la Policía de tránsito le había impuesto por evasión del pasaje e infracción del manual del usuario. Sobre este episodio también habló en diálogo con ‘Lo sé Todo’.



“Yo sé que el número es importante, pero en mi caso no lo es, yo lo hago con amor. Se pagaron ya todas las multas, pero no he hablado con él porque no he tenido el tiempo y no le han entregado la moto”, añadió ante las cámaras.

Brujería y exorcismo con monseñor Andrés Tirado

Más noticias en EL TIEMPO

El raro caso del hombre que operaron para extraer lata de desodorante que se introdujo

La terrible 'calle de zombies' en EE. UU. que conmociona al mundo; temen que se expanda

Hijo de Mauro Urquijo está en proceso de cambio de sexo y ya se reconoce como ‘Roz’

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO