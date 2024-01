Yeison Jiménez advierte de estafa en redes con su apellido: 'Tengan mucho cuidado'

Hoy en día los ladrones se inventan diferentes formas para robar a las personas, una de las más comunes es creando perfiles falsos en las redes sociales, ya sea de empresas u otros usuarios, para estafar a los demás.



En las últimas horas, el cantante Yeison Jiménez denunció que personas inescrupulosas están usando el nombre de sus hermanos para tumbar a sus fans.

“Siguen tratando de robar en nombre de mi familia y de mis hermanos. Hay varios perfiles hechos con el nombre de Heidy Jiménez y Alejandro Jiménez, tratando de robar a la gente dizque vendiendo celulares. Nadie en mi familia está vendiendo nada. No se dejen estafar", empezó diciendo.



Asimismo, comentó que estos ladrones también suelen pedir dinero o les dicen diferentes historias para que las personas se dejen robar. Además, compartió la captura de pantalla de un chat que se hacía pasar por Heidy.



En la imagen se veía que el ladrón estaba tratando de vender un celular y le decía a la persona que debía cancelar la mitad del total antes y la otra después de recibir el smartphone.

Incluso el ladrón le dice que al momento que le entreguen el celular debe tener la plata completa para que después no le salga con 'excusas'. No obstante, la persona que intentan robar decide pedirle videos y más pruebas de lo que le quieren vender. Se desconoce si la persona cayó o no en la estafa.

Yeison Jiménez reveló que este año va a priorizar su salud y tiempo libre

En el mes de diciembre, Yeison Jiménez reveló que había pasado unos días muy duros porque tuvo que ser operado por cálculos en sus riñones. Sin embargo, en estos primeros días de enero confirmó que regresará a cumplir cada uno de sus shows y que el 2024 será un año enfocado en su salud.



“Este año la verdad, lo único que queremos es salud y tiempo libre, ya he trabajado mucho”. Además, agregó: “Como saben la segunda mitad del año anduve muy enfermo. Por eso, este año voy a ser coherente y trabajar por tener una buena salud y descansar”.



Por último, reiteró que no se va a retirar de los escenarios, pero sí va a bajar un poco el ritmo al que ha estado acostumbrado en los últimos años.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

