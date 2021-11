Yeison Jiménez demandó a medio que lo acusó de tener deuda millonaria

Recientes especulaciones sobre una deuda millonaria de Yeison Jiménez causaron la molestia del cantante de música popular. En las últimas horas el artista colombiano aclaró los rumores.

Según una información difundida en medios, Jiménez le debía, supuestamente, 230 millones de pesos al empresario Alirio Figueroa.



La acusación la habría hecho Figueroa hace más de un año durante una entrevista a un programa de entretenimiento. Sin embargo, en los últimos días el cantante empezó a recibir mensajes en sus redes sociales que lo acusaban de 'mala paga' y 'ladrón' por una publicación en un medio.



“Por culpa de un ser humano, que no está haciendo absolutamente nada por la vida y el mundo, tengo que aguantar que más de 1.500 personas me acusen de esa manera. Esto tiene una connotación social muy fuerte”, dijo el cantante a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.



(Lea también: Juez ordenó investigar medios por tomar fotos en audiencia de Saab).



El actual jurado de 'Yo me llamo' aclaró que la deuda que le atribuyen no existe. Por su parte, anunció acciones en contra de los medios donde difundieron la información.



“Me voy a gastar, la que dicen que no tengo (plata), hasta que ellos tengan que retractarse de lo que dijeron”, puntualizó.



El artista aseguró que puso una tutela contra el medio que difundió la información y les pidió retractarse de las acusaciones en caso de no tener pruebas.



En el video, Jiménez invitó a sus seguidores a que lo ayuden a limpiar su buen nombre. Por ello, les pidió que denunciaran todas las publicaciones que lo acusaban falsamente.

