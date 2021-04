Profesora fue despedida de universidad colombiana por ser 'influencer'

La creadora de contenidos colombiana Yeimy Ilias, mejor conocida en redes sociales como Yeliu o ‘La profe’, le contó al programa ‘Lo sé todo’, del ‘Canal 1’, que fue despedida de la institución universitaria en la que trabajaba debido a que se convirtió en influenciadora.



Las personas allegadas a la universidad en donde laboraba como docente de pregrado no vieron con buenos ojos el tipo de publicaciones que realizaba en las plataformas digitales, en las cuales, a veces, aparece en vestido de baño.



A pesar de contar con título profesional, especializaciones y maestrías, no pudo continuar dictando clases en el centro educativo, del que fue despedida hace dos años sin previo aviso.



Aunque no le dijeron las razones de su despido, cuenta que escuchó rumores de que “una persona le dijo a mi jefe inmediato que yo no podría estar más en la Universidad por mi informalidad”.



‘La Profe’, que es profesional en contaduría pública y madre de una menor de 13 años, dice que ha recibido burlas de colegas y, además, ha sido rechazada en varios trabajos de docente debido al contenido que publica en Instagram.



La mujer alcanzó la fama después de que la invitaron a un programa de televisión. “En este programa yo tenía 5 mil o 7 mil seguidores y cuando salió el programa me empezaron a seguir”, cuenta la contadora, quien actualmente tiene 120.000 seguidores en Instagram.



Después de eso comenzaron sus problemas y fue acosada laboralmente dentro del gremio de la docencia.



Cuando llegó a los '100 K' en Instagram publicó un video en pijama celebrando sobre su cama. Ante esto cuenta que alguien llamó a su socio a hablarle mal de ella.



La creadora de contenido dice encontrarse en contra de la persona que aseguró que el trabajo en redes sociales es “informal”. A su vez, piensa que no debería interferir en su labor ya que su contenido en plataformas digitales es diferente a lo que dicta en las aulas y es una profesional que se ha formado académicamente y cuenta con amplia experiencia.



“Mis estudiantes me respetan mucho. Lo que tu muestras en clase es con lo que ellos se quedan. Ellos saben que es una red social. Le podrán dar ‘Me gusta’ porque les parece que me veo bien en vestido de baño”, asegura.



Finalmente, cree que con esas actitudes no se le da un buen ejemplo a los jóvenes que están incursionando en el mundo digital. “El mensaje que les mandamos es que si creas contenido no puedes ser profesional. Estamos muy equivocados”, comenta Yeimy, quien suele compartir su estilo de vida y consejos económicos debido al conocimiento que tiene por su profesión.



