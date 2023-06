El influencer colombiano, Yeferson Cossio, ha sido protagonista en diferentes ocasiones de distintas polémicas que se han vuelto virales, ahora bien, salió a la luz un contrato con su nueva pareja Carolina Gomez, que inquietó a muchos de sus seguidores.



(Le puede interesar: Aida Merlano y Yeferson Cossio se reencuentran después de las polémicas).

Pues bien, durante un video en el cual se encuentra la pareja junto con 'Danibet', un influenciador reconocido por hacer entrevistas a invitados reconocidos, conversaron sobre una cláusula que según Cossio, la colombiana puede llegar a perder sus redes sociales.



Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles



"Me puede dejar, podemos pelear, todo eso y lo que sea, normal. Pero si me engaña, chao redes", dijo el antioqueño en medio de risas. Aunque el comentario quedó así, ya que su novia no respondió nada frente a esa afirmación, los cibernautas empezaron a discutir sobre lo mencionado.



La mayoría de los comentarios hablan de manera negativa frente a ese acuerdo, “Pobre chica,con 19 años no puede pensar con madurez” , “Que burla, "Narcisista "," ¿Él también se queda sin redes si la engaña o solo es unidireccional? Cómo se nota que la maneja a su antojo”, entre otras opiniones.



(También: Yeferson Cossio reveló millonada que deben pagarle para estar en evento: ‘Mucha plata’).

De igual manera, también contó que una de sus empresas es propietaria de las cuentas de redes sociales de Carolina, mencionando que ella se beneficia económicamente, obteniendo el 80 por ciento de las ganancias.



Asimismo, otros detalles privados fueron tema de conversación como por ejemplo, que según mencionó Cossio, él fue quien le enseñó a su actual pareja a monetizar su contenido así como a adentrarse en el mundo digital.



(Además: Lujosa camioneta de Yeferson Cossio está involucrada en accidente en Envigado).

Más noticias

Jenn Muriel reveló por qué terminó con Yeferson Cossio: 'No lo sintió como infidelidad'

Yeferson Cossio mostró lo que será la mansión para sus mascotas: ‘Tendrá jacuzzi’

Yeferson Cossio denuncia estafas millonarias con su imagen

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ