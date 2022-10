El clan Cossio se ha caracterizado por ser una de las familias de creadores de contenido más mediática del país. Yeferson Cossio, Cintia Cossio y Johan López han acaparado la atención de las redes sociales por sus obras benéficas y, sobre todo, con bromas pesadas con las que han ido sumando millones de seguidores en sus plataformas.



Sin embargo, para muchos de sus fanáticos es desconocida la presencia de una integrante de la familia más, pues como ha dicho Yeferson en repetidas ocasiones, es la hermana que poco o nada le gusta tener relevancia mediática en las redes sociales.



No obstante, el influencer la presentó en sus historias de Instagram, cuando se encontraba en los asientos de un avión comercial que se dirigía a la ciudad de Madrid, España. Gisela Castaño, nombre de la menor de los Cossio, a pesar de que tiene muy pocas fotografías en su perfil, ya cuenta con un millón de seguidores.



“Ella es parche aparte, ella nunca se anima a hacer nada con nosotros, ni con Cintia ni conmigo. Y la invité a ir a España conmigo, jurando que me iba a decir que no, pero dijo que sí”, mencionó el antioqueño en sus historias.



Durante su estadía en este país ibérico, los hermanos han compartido un par de situaciones particulares que han provocado más de una risa entre sus seguidores. Por ejemplo, el momento en que la joven, de 19 años, se desmayó durante el trayecto de una montaña rusa.



“Hoy no fue mi día. Primero me desmayo en una montaña rusa, luego me caigo delante de muchísima gente, qué vergüenza. ¿Qué va a ser lo próximo?”, comentó Gisela al compartir en sus historias lo vivido junto a su hermano.



Entre algunos de los datos curiosos que se puede destacar de la empresaria es que ya es madre de dos pequeños: Aron e Isaac. Además, cuenta con su propia empresa, la cual promociona de vez en cuando desde sus plataformas digitales más importantes.



