El ‘influencer’ antioqueño Yeferson Cossio, reconocido por hacer videos de bromas en las redes sociales, afirmó mediante su cuenta de Instagram que ya no tiene nacionalidad colombiana y ya no pagará más impuestos en el país.

“Sí, ya no soy colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, comentó mediante sus historias de la red, donde lo siguen 7,8 millones de personas.



Además, prometió en las próximas semanas revelar detalles de sus nuevos proyectos.



¿Qué es la residencia tributaria?

Si una persona vive en Colombia por más de 183 días calendario, se considera que es residente tributaria, de acuerdo con el portal oficial de la Dirección Nacional de Impuestos (DIAN).



Por tanto, no ser residente tributario significa no permanecer en el país por tal periodo de tiempo y no encontrarse en un relación con el servicio exterior del Estado.



Sin embargo, Cossio aseguró que, por el momento, seguirá viviendo en el país: “Siempre que voy a cualquier lado quiero volver, lo más 'chimba' del mundo es Colombia. Yo de acá no me voy”.

El creador de contenido estará pagando impuestos en otra nación, hasta el momento desconocida. De hecho, la ley permite que su residencia sea diferente al lugar donde tributa.



Recordemos que el ‘influencer’ tomó la decisión de no tener la nacionalidad colombiana debido a las altas sumas de impuestos que, según él, estaba pagando a la DIAN.



“Tratar de solucionar las cosas con sobornos es de personas corruptas. Estoy sumamente enojado porque aquí todo se lo roban. Supongo que los 700 millones de pesos que acabó de pagar son para otro Lamborghini de una de las hijas de otro funcionario corrupto de la DIAN”, expresó en su momento a través de redes sociales.



En las últimas horas, el paisa se sinceró con sus seguidores al contarles de cuánto es su salario mensual.



“No voy a seguir ignorando el tema. Además, me pongo a pensar y lo que yo gano ni siquiera es privado”, afirmó. Dijo que sus ingresos al mes superan los 750 mil dólares (casi tres mil millones de pesos colombianos). No obstante, la suma se puede incrementar ante las dinámicas que realiza y por las que puede recibir hasta un millón de dólares.

