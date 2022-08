Yeferson Cossio se ha convertido en un exitoso creador de contenido. Gracias a sus millones de seguidores, ha salido adelante junto a su hermana Cintia.



Los dos han contado en varias ocasiones que tuvieron una infancia difícil. Su familia no tenía muchos recursos y debían compartir los ingresos entre todos.



Ahora, los influencers quisieron pagarle a su mamá por el cariño y amor que les ha dado. Por eso, para su último cumpleaños unieron fuerzas y le regalaron una nueva casa.



En sus cuentas de Instagram, mostraron el momento exacto de la sorpresa. En el video aparecen los tres hermanos inspeccionando la casa, antes de comprarla oficialmente.



En una segunda grabación llevaron a su mamá a que conozca el lugar, en medio de su celebración de cumpleaños. Se trata de una zona campestre en Antioquia, rodeada de montañas.



En uno de los cuartos, había una caja fuerte que Yeferson Cossio llenó de billetes de dólares y pesos colombianos.



Entre lágrimas, la mujer agradeció el gesto de sus hijos y se mostró conmovida por el obsequio. En redes sociales, Cossio aseguró que su mamá merecía el regalo.



“Un día estás vendiendo dulces en los buses tratando de conseguir dinero para criar a tus hijos. Tus hijos crecen y te compran una mega casa”, escribió el influencer en su cuenta de Twitter.



Finalmente la familia se unió con otro grupo de personas para festejar y pasar un rato juntos. Los tres hermanos se mostraron felices y compartieron fotos con su mamá en su día especial.



Yeferson, Gisela y Cintia Cossio con su mamá. Foto: Instagram: @yefersoncossio / @gisela.mc

Yeferson Cossio habló de las amenazas

Hace unos días, Yeferson Cossio fue tendencia en redes sociales luego de que reveló que había contratado un equipo de escoltas. En entrevista con ‘Tropicana’, explicó que las amenazas en su contra, en medio de la campaña presidencial, lo hicieron temer por su seguridad.



“Al principio eran amenazas más superficiales, luego que me iban a encochinar, luego que me iban a investigar y luego que si no aprende que vamos por su mamá”, manifestó.



Cossio estuvo en el ojo del huracán hace unos meses después de que anunciara su apoyo al candidato Rodolfo Hernández. Ante la presión y críticas de sus seguidores, finalmente decidió alejarse del tema.



“Muchas veces hay acoso, entonces al principio solo los usaba para no ser yo el malo y negarme. Luego se salió un poquito de control y uno no era suficiente, hasta que finalmente yo iba a ayudar a Rodolfo con su campaña y me llegaron amenazas… al final no me quise unir a esa campaña”, expresó.



El influencer también manifestó que sus escoltas lo ayudan a manejar a los fanáticos que se encuentra en las calles. Cossio busca evitar altercados en público, por lo que prefiere tener un esquema de seguridad.

