Entre ‘ires y venires’ ha estado la relación de los ‘influencers’ Yeferson Cossio y Jenn Muriel, una de las parejas más aclamadas por los internautas. Ambos, si se suman sus números, llegan a los casi 16 millones de seguidores solo en la red social Instagram.



De ahí que varios estén pendientes de su vida y se pregunten qué ha sucedido por estos días: no se les ha visto, las últimas publicaciones juntos son de semanas atrás y, además, Cossio estrenó canción con tinte de despecho.

Cuando dicen ‘viene algo mejor’ no significa otra persona FACEBOOK

TWITTER

Jenn Muriel fue la primera en generar suspicacias, pues compartió un escueto mensaje en sus historias de Instagram.



“Cuando dicen ‘viene algo mejor’ no significa otra persona. También es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y, sobre todo, paz mental”, escribió y acompañó el texto con una imagen de su mascota.



El mensaje fue replicado por otras cuentas, en las cuales varios internautas criticaron la relación. “Es tóxica”, “¿terminaron otra vez?” y “habla mucho para volver como si nada” son algunas de las opiniones. En cambio, otros le dieron un espaldarazo y la invitaron a “amarse en soledad” y a cultivar el amor propio.

(Siga leyendo: Juliette Pardau revela los trabajos que hizo al salir de Venezuela).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

Un proceso distinto estaría viviendo Yeferson Cossio. El antioqueño fue grabado por uno de sus mejores amigos en un bar mientras escuchaba el éxito de Karol G y Nicki Minaj, ‘Tusa’. Se tapaba el rostro y pasaba ‘tragos amargos’.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

A su tusa se sumó otra canción. El joven estrenó el sencillo ‘Si no te tengo’ con un video que en YouTube ya pasó las 250 mil reproducciones, por el cual usuarios de redes aseguran que estaría dedicada a sus amores pasados.

“Muy, muy, muy, lento, si no te tengo aquí, siento que me estoy muriendo por dentro. Si no me das la cura que son tus besos, me vuelvo loco, siento que me muero poco a poco. Me vuelvo loco, siento que me muero poco a poco”, dice el coro de la pista.

(Le recomendamos: Laura Acuña: ¿cuántas veces se le ha 'aparecido' Jota Mario?).

¿Cuándo terminaron Yeferson Cossio y Jenn Muriel?

Hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen FACEBOOK

TWITTER

En marzo de este 2022 ya se había anunciado una ruptura. Fue tal la atención que Cossio publicó un extenso video en Instagram -eliminado después- en el que explicaba por qué el noviazgo de nueve años había llegado a su fin.



“Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos, nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, aseguró.

En medio de la polémica apareció el nombre de la también ‘influencer’ Aída Victoria Merlano, quien fue vista con Cossio justo después del rompimiento. De hecho, ella confirmó el corto ‘amorío’.



“Cuando las cosas son tan intensas es imposible que vuelvan a ser como antes. Cada uno siguió con su vida y ya está. Uno no puede ser tan inmaduro”, mencionó Merlano.

(No deje de leer: Jorge Rausch, de MasterChef, responde si estudiar gastronomía es rentable).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

Tras unas semanas, Jenn Muriel dijo “Yeferson Cossio me está reconquistando”. Pese a que volvieron en abril, ahora otra vez se está hablando del distanciamiento. Ninguno se ha pronunciado sobre el tema.

También puede leer:

- 'Encontré a mi bebé flotando en la piscina. Dios la resucitó': Exconcejal.

- Andrea Noceti aseguró que Marlon Moreno la golpeó, ¿qué pasó?

- Prensa española asegura que Piqué y Shakira tenían una 'relación abierta'.

- Johnny Depp: así celebró la victoria sobre Amber Heard.

Tendencias EL TIEMPO