Jenn Muriel y Yeferson Cossio han acaparado los titulares desde que el influencer confirmó su ruptura a principios de marzo. No obstante, parece que la expareja podría estarse reconciliado luego de haber superado los escándalos.



Los rumores tomaron más fuerza luego de que Cossio le comentó una foto a la modelo, en una de sus publicaciones de Instagram. Un emoji enamorado y la frase ‘Que guapa’ serían los primeros indicios de que aún la pareja no se habría olvidado.

Además, en días anteriores el empresario compartió unas historias en las que se le veía recogiendo a su perro en la casa de Muriel, momento en el que le recordó su aniversario.



“Más o menos en media hora hubiera sido nuestro aniversario, seguro piensas que soy un idio…”. Pasado un tiempo estas fueron borradas de su cuenta.

Lo que se vería como una prueba más contundente habría llegado el día de ayer. Una fan de ambos compartió una imagen en la que se ve a Yeferson y a Jenn, en un carro juntos, dando un paseo por Guatapé, Antioquia.

Lo anterior hizo que los fanáticos empezaran a hablar de una posible reconciliación entre los dos implicados, sin embargo, Cossio publicó más historias de su estadía en el municipio paisa, pero en estas no se ve a su acompañante.



Cabe recordar que el influencer tuvo que aclarar en un video que su relación no había terminado debido a una infidelidad sino debido a cuestiones “que el amor no pudo mantener”.

“Jennifer en ningún momento fue burlada o fue engañada, nosotros terminamos hace tiempo y si yo me meto o no me meto con alguien es cosa mía”, afirmó, luego de haber sido acusado de serle infiel con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.



La hija de la ex senadora Aida Merlano también se unió al conflicto y aclaró: “Yo no estoy negando nada, de hecho en mis historias anteriores dije ‘yo sí salí con Cossio. El manejo público que cada quien le da a su relaciones privadas en su problema. Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja”, concluyó Merlano

Hasta el momento, ni Cossio ni Muriel han dado declaraciones al respecto de si están en un proceso de reconciliación.

