El ‘influencer’ antioqueño Yeferson Cossio, quien es conocido en redes sociales por su contenido de humor, estilo de vida y programas sociales, se ha mantenido en boca de sus casi nueve millones de seguidores de Instragram.



Su nombre ha salido a flote por declaraciones polémicas frente a los impuestos de la Dian, excentricidades y, en las últimas semanas, por la ruptura de su relación sentimental con Jennifer Muriel, también ‘influencer’. Se dijo inicialmente que Cossio había encontrado un nuevo amor: Aida Victoria Merlano, otra creadora de contenido digital.

Sin embargo, ahora los internautas se preguntan si Cossio volvió con Muriel luego de ‘ires y venires’. La prueba sería una fotografía que el paisa compartió en sus redes en las últimas horas, en la cual se aparece en una piscina de Cáncun, México, al lado de ella.



“Estoy bien acompañado”, fue el corto mensaje que escribió y que ya ronda el millón de ‘me gustas’ en Instagram. No hubo más palabras. Esa imagen la comentó Jenn con otra frase corta: “Estoy borracha”.



A partir de ahí, los usuarios de la red han cuestionado la ‘estabilidad’ o el tipo de relación que ambos mantienen, pues parece que siguen amándose, pese a los escándalos y a las supuestas acusaciones de infidelidad.



“Uno siempre vuelve donde fue feliz”, “esta foto define mi situación amorosa”, “tanto drama para terminar juntos”, son algunos de los comentarios de la imagen.



Ninguno ha aclarado la situación. Sin embargo, de acuerdo con sus últimas historias de Instagram, estarían disfrutando de un paseo en México.



¿Por qué terminaron en febrero?

A finales del pasado febrero, Cossio hizo una publicación -que ya la eliminó- en el que dio a conocer la ruptura con Muriel, lo cual generó miles de comentarios. “No especulen más”, dijo en aquel momento.



“Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer, sin demeritar ninguna otra mujer… puedo decir tranquilamente que: no creo que como Jenn haya 2 mujeres en el mundo, ella es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa, y su risa. Cuando ella sonríe se me quita todo el estrés que tengo siempre”, escribió.

Yeferson Cossio y su exnovia, Jennifer Muriel. Foto: Instagram: @yefersoncossio

Eso sí, comentó que la ruptura se dio por un acuerdo mutuo y no se había producido por alguna infidelidad. No obstante, luego se revelaron imágenes de él al lado de Aida Victoria Merlano.



“El manejo público que cada quien quiera darles a sus relaciones o a su ruptura es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que nada tiene que ver conmigo”, expresó Merlano para negar cualquier tipo de compromiso con el antioqueño.

Por su parte, Jenn Muriel aclaró hace algunas semanas que ella no debía entregar explicaciones de su vida personal, ni precisar si volvía o no con Cossio.



“Si yo estoy o no estoy con mi ex creo que es algo que solamente me incumbe a mí, eso no le tiene porque doler a nadie más. Veo muchísimas personas que están super ofendidas, tirándome de mentirosa y de ‘showsera’”, mencionó.



Esos son los episodios de la farándula colombiana, que ahora se concentra en redes sociales.

