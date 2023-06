Yeferson Cossio es un influencer colombiano reconocido por su presencia en las redes sociales, su trabajo como creador de contenido digital y las diferentes obras sociales que ha realizado a lo largo de su carrera.

Al ser uno de los creadores de contenido más seguidos y controvertidos de Colombia, Yeferson Cossio ha sido objeto de atención debido a su extravagante estilo de vida y forma de gastar su dinero, motivo por el que las autoridades investigan la legalidad de su fortuna.

Durante el pasado fin de semana, Yeferson Cossio se volvió viral en las redes sociales debido a una noticia difundida por varios medios de comunicación que lo acusaban de ser el responsable de un accidente de tránsito.

Sin embargo, dejando atrás dicho hecho, actualmente se hizo viral en las redes sociales una publicación donde se daba a entender que el influencer había regresado a la plataforma azul.

¿Yeferson Cossio volvió a OnlyFans?

El sábado 17 de junio, por medio de la cuenta de fans de Yeferson Cossio en Instagram, se compartió una imagen que aparentemente anunciaba el regreso del influencer a la plataforma OnlyFans.



Dicha plataforma es conocida principalmente por ser utilizada para la venta de contenido para adultos a través de suscripciones.

La publicación incluye una imagen provocativa en la que se muestra la parte trasera de Yeferson Cossio al descubierto, algo que desafía la censura en la red social. Además, la foto lleva adjunta el siguiente texto:

"¡Pa’ los qué quieran! Ya lancé nuevamente mi canal de Only, para que vayan y chimoseen un contenido un poco más subido de tono. ¡Los veo pues por allá!. ¿Quieren qué le meta la ficha a Only? Apenas volví a intentarlo".

Y aunque se trataba de una publicación de una cuenta de fans, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes por un lado, manifestaron que no son más que ganas de llamar la atención de su parte, mientras que otros simplemente celebraron la noticia que hasta el momento, no ha sido confirmada o negada por Cossio.

"No sabe cómo llamar la atención ya qué Jenn está pegando duro más que él", "Será que a alguien le gusta eso, qué desagradable", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de la red social.

Yeferson Cossio habla de su música



