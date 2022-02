El reconocido ‘influencer’ antioqueño Yeferson Cossio tomó la decisión en noviembre del año pasado de no tener más la nacionalidad colombiana debido a las altas sumas de impuestos que estaba pagando a la Dian.



A través de sus historias de Instagram, en el mes de enero, reveló que ya había cambiado de nacionalidad y que tributaría en otro país.

“Sí, ya no soy colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, afirmó mediante sus historias de Instagram.



Cossio ya tenía todo listo para mudarse a Barcelona, España. Pero ahora puntualizó que por el momento no abandonará al país y seguirá viviendo en Medellín por un año más.



(Le puede interesar: La modelo con síndrome de Down que hace historia en Victoria’s Secret).



También comentó que con esta decisión ha perdido mucho dinero, pues ya tenía una casa en Barcelona y pensaba viajar con sus 15 perros en jet privado.

“Yo amo Barcelona. La idea de este viaje inicialmente era que íbamos a vivir aquí. Incluso, hicimos todos los trámites para traer a mis perros, lo cual era costoso y bastante difícil. Ya habíamos contratado el jet privado para realizar el viaje con todo el trasteo”, afirmó.



Luego, agregó que estuvo muy pensativo en tomar esta decisión, pero como está trabajando con el Independiente Medellín, decidió quedarse en el país por lo menos hasta el mes de diciembre.



(Le puede interesar: Maluma sorprendió a sus fanáticos en cine de Medellín).



El influenciador concluyó diciendo: “Uno no sabe qué pueda pasar más adelante”.

Más noticias

- 'Su relación era única': hermana de Anuel AA habla de Karol G

- Christian Nodal confirma que terminó con Belinda

- Un hombre cambió de género para pensionarse más rápido en Suiza

- Familia del influenciador 'Polinardo La Ley' revela la causa de su muerte

Tendencias EL TIEMPO