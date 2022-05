Hace unos días, el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio se hizo tendencia en redes sociales por enseñar imágenes exclusivas de su lujosa vivienda ubicada en el municipio de Guatapé, Antioquia.

El embalse de Guatapé es un gran atractivo turístico, por lo que muchos guías de viajes ofrecen recorridos en lancha para contemplar las exclusivas viviendas que se encuentran alrededor de la laguna.



El creador de contenido grabó un video, desde un helicóptero, para su cuenta oficial de Instagram, en el que se tiene una vista panorámica de su exclusivo hogar.



Según lo afirmó el antioqueño en sus redes sociales, su nueva casa fue una adquisición que hizo como un autoregalo por su cumpleaños pasado en el 2021.



En el clip se puede observar como la aeronave aterriza en el jardín de la propiedad, momento en el que Cossio desciende y entra a la vivienda para recibir su nueva adquisición: el iPhone de Oro más caro de latinoamérica, avaluado en 100 mil dólares (más de 404 millones de pesos).

Durante el recorrido aéreo que el influenciador hace alrededor de casa, se puede ver que el inmueble cuenta con unos grandes ventanales azules y tiene muros blancos.



En el patio está ubicada una piscina privada y una bodega en la que el creador de contenido guarda sus exclusivos vehículos.



No obstante, esta no fue la primera vez que Cossio publicaba imágenes de su hogar. Hace un año, subió un video enseñando los acabados internos y externos de la propiedad.



En este clip, el famoso mostró la casa de dos pisos que queda ubicada en un recinto campestre, alejado de toda la zona urbana del municipio, en el cual se puede interactuar con la naturaleza.



Así mismo, se observa que en el segundo nivel se encuentra un jacuzzi privado. Las habitaciones son amplias y los acabados son de colores blanco y marrón.



Adicionalmente, la vivienda cuenta con un patio grande en el que está incorporada una zona para hacer asados. También, en la piscina, hay un espacio para poder broncearse y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.



La vivienda tiene acceso al embalse de Guatapé, por lo que se pueden hacer viajes en lancha y demás actividades.

