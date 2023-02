Yeferson Cossio es, hoy por hoy, uno de los creadores de contenido con más impacto en las audiencias colombianas y en algunas regiones de Sudamérica. En una de sus más recientes historias de Instagram mostró el incómodo momento que vivió en un exclusivo restaurante en Cali, Valle del Cauca.



(Siga leyendo: Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron su nuevo negocio y en redes los criticaron).

Según comentó el antioqueño, asistió a uno de los lugares más exclusivos de la capital del valle para hacer lo que más le gusta: probar nuevas experiencias gastronómicas. Sin embargo, todo parece indicar que al momento en que recibieron uno de los platos fuertes brotó del interior un pequeño gusano.

vemos cómo sale un gusano del plato ¡Qué pu* asco! FACEBOOK

TWITTER

"Cuando creímos que la comida no podía ser más asquerosa, porque no tiene buen sabor y no está rica, vemos cómo sale un gusano del plato ¡Qué p*to asco!”, exclamó de manera jocosa, pero con una evidente repulsión.



Ante el hecho, su equipo de trabajo decidió pedir la cuenta y retirarse del restaurante. Cossío prefirió no decir el nombre del establecimiento, debido a que no quería que las personas que trabajan allí perdieran su empleo y, quizá, el sustento de sus familias.



(Lea: Luis Fernando Múnera: ¿por qué su madre rechazaba a su esposa?).

“Me están pidiendo mucho que diga el nombre del restaurante, pero eso sería una cerrada fija para el lugar y, la verdad, yo no quiero cargar con eso en mi conciencia. Seguramente el personal del restaurante o el dueño van a ver mis historias y ojalá usen eso para mejorar. y si no lo hacen habrá otro que se cag* en ellos y haga clausurar ese lugar, pero ese no voy a ser yo.”, expresó.



“También me preguntan por qué pagamos y es que, incluso, cuando en el restaurante se dieron cuenta que hablábamos en serio nos dijeron que no pagáramos, pero no queríamos sentirnos comprometidos o que ellos pensaran que nosotros echamos eso ahí para comer gratis”, agregó.



(También: La icónica escena que protagonizó Luis Fernando Múnera junto a Carlos Vives).



El suceso se presentó en la tarde del pasado 9 de febrero y generó la reacción de algunos internautas, los cuales empezaron a dejar sus impresiones sobre el video en la caja de comentarios de la cuenta de Instagram‘ Rechismes’, que posteo el registro del paisa.



“Y si no quiere perjudicar el restaurante por qué publicó el video”, nunca se comió los gusanos de la guayaba”, “Mucho glamour el restaurante, mucha etiqueta, muy fino todo y no se dan cuenta del mugre”, “Nunca coman ensalada por fuera, no saben si la lavan o no”, y comer ensaladas y verduras en otra parte es muy delicado”, fueron algunas de las reacciones.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO