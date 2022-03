A principios de marzo se dio a conocer la ruptura entre el influencer Yeferson Cossio y la modelo Jenn Muriel, quienes llevaban juntos 14 años. La pareja, que era muy querida por sus seguidores, habría terminado por diferencias “que el amor no podía mantener”.



Sin embargo, cuando parecía que los dos implicados no tenían ningún vínculo, Muriel publicó en sus historias un video en el que se le ve muy feliz con ‘Yackie’, el perro de Cossio.

Al parecer, ella estaba cuidando del canino mientras que el paisa se encontraba asistiendo a un partido de fútbol. “Bueno, hoy tengo una visita muy especial. Miren a quien tengo por acá”, dijo Muriel enfocando al perrito.



Luego de darle un paseo, como se ve en los videos, Yeferson publicó unas historias en las cuales se veía el momento en él que llegaba a recoger a su mascota a la casa de su exnovia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, cuando ella le abrió la puerta, él la saludó y le preguntó: “¿Qué hora es?”. Luego de eso, el ‘influencer’ le dice: “Más o menos en media hora hubiera sido nuestro aniversario, seguro piensas que soy un idio…”, concluyen las historias.



Cabe resaltar que estas fueron borradas momentos después de haber sido publicadas en la cuenta. A pesar del rompimiento las publicaciones en las que se ve al empresario con Jennifer muy enamorados en Europa no han desaparecido de ninguno de los dos perfiles de Instagram.

¿Yeferson Cossio y Jenn Muriel volvieron?

Lo cierto es que esta expareja ha atravesado momentos muy polémicos desde su separación, pues Cossio tuvo que aclarar en un video que no habían terminado debido a una infidelidad, dadas las constantes acusaciones por parte de sus seguidores. Así que una reconciliación parece no estar muy cerca.



“Jennifer en ningún momento fue burlada o fue engañada, nosotros terminamos hace tiempo y si yo me meto o no me meto con alguien es cosa mía”, afirmó.

Esto luego de que se revelaran fotos comprometedoras de él con Aida Victoria Merlano. La hija de la ex senadora Aida Merlano también se unió al conflicto y aclaró: “Yo no estoy negando nada, de hecho en mis historias anteriores dije ‘yo sí salí con Cossio. El manejo público que cada quien le da a su relaciones privadas en su problema. Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja”, concluyó Merlano.

