El creador de contenido Yeferson Cossio le compartió a sus 10 millones de seguidores que mientras esperaba un vuelo con destino a Madrid, España vivió un incómodo momento pues un señor lo empezó a insultar por ser youtuber.

Mediante sus historias de Instagram, Cossio comenzó diciendo “estamos aquí esperando el avión que nos lleva al primer destino que es Madrid, y bueno, fui a coger un pastelito, y un señor de muy avanzada edad me va diciendo: ‘Mijo, usted es el youtuber, ¿cierto?’”.



Al responderle que sí, el hombre empezó a insultarlo: “'Usted me cae mal'. Y yo como: 'Ah ¿sí?'. Normal, seguí cogiendo mi pastelito”. Asimismo, el influencer aseguró que no le contesto nada más al hombre y le deseo una buena noche. Sin embargo, el hombre no paró ahí y siguió tratándolo mal.



“Yo tenía vergüenza porque la gente de alrededor me miraba y él decía duro: ‘Ustedes creen que por ser youtubers todo el mundo les tiene que rendir pleitesía y les tienen que dar el mejor trato’”, narró Cossio.

El creador de contenido también aprovechó esta situación para cuestionar a seguidores sobre que estaría bien responderle de la misma forma a las personas que lo tratan mal.



“¿Cuándo alguien llegue y me diga que le caigo mal tengo que ser grosero y decirle que me cae el triple de mal? ¿Qué le habrán hecho a ese pobre señor y por qué la habría cogido conmigo?”, comentó.



Por último, Yeferson contó que la hija del hombre vio sus historias y se disculpó por lo ocurrido. "Dice que su papá es muy cascarrabias y siempre hace esas cosas", concluyó.

