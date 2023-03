Yeferson Cossio terminó su relación de más de 10 años con Jenn Muriel, a medidados de 2022. Los paisas anunciaron en sus redes sociales que ya no estarían juntos "cada uno está siguiendo su vida y sería muy chévere que ya todos ustedes pasaran la página también, porque ya finalizó hace mucho tiempo”, mencionó Muriel en ese entonces.



Meses después de dar por finalizada su relación, Yeferson Cossio subió una fotografía con la que sería su nueva pareja, pero recibió fuertes críticias por su apariencia.

La fotografía de la nueva pareja fue compartida en las redes sociales, inicialmente esta mujer comentó "Él" a lo que Cossio respondió "Mi muñequita".



Varios seguidores del influencer comenzaron a realizar comentarios como: “Cambió Rolex por Casio”, “me quedó con Jenn Muriel, esa sí es una verdadera mujer”, sin embargo, el comentario que más llamó la atención de Yefesson Cossio fue: “Puro plástico”.



El creador de contenido no dudó en responder ante el ofensivo comentario: "solo tiene implantes mamarios ¡Hasta su cabello es natural! Me consta, yo pensé que tenía operada hasta la boca, pero no. Por difícil que parezca, es así de hermosa naturalmente”, puntualizó.



Los detalles de cómo se conocieron son desconocidos, hasta el momento se especula que fue por su trabajo en las redes sociales, pues los dos aparecen en un video de TikTok realizando un reto.



En las redes sociales también se especula que la nueva novia de Yeferson Cossio tendría entre 18 y 19 años, pues la creadora de contenido realizó un video en TikTok con la descripción "Tengo 18", en cuanto a la edad de Cossio se sabe que tiene 28 años.

