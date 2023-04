Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido del que más se habla en redes sociales y en la prensa nacional, pues el antioqueño suele compartir videos de todos sus lujos y de las bromas pesadas que le hace a sus familiares y amigos.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus historias de Instagram que se había estrellado en su lujosa camioneta. Por lo que se puede ver en las imágenes, el culpable fue el otro conductor que se le atravesó. Por suerte, no hubo heridos y los daños no fueron muy grandes.



Además, el influenciador acompañó esta imagen con el texto: “¿La gente por qué es tan atravesada, manejando?”.



Luego de esto, el ‘influencer’ publicó unos videos en los que hablaba de lo ocurrido. En un principio, el joven recalcó la paciencia que tiene, pues esta situación la tomó con calma a pesar de ser estrellado y que varios de sus seguidores en ese momento se acercaran a pedirle fotos.

“La gente me dice que soy muy paciente, porque me vea super estallado, soy super tranquilo, pero hoy descubrí que soy paciente nivel Dios. Un man super atravesado me tiró el carro encima, me chocó, obviamente culpa de él”, comentó Cossio.



Asimismo, contó que al lugar empezaron acercarse varios de sus seguidores para pedirle unas fotos. “Parce, no era momento. Igual yo les di las fotos”, dijo entre risas.



El joven paisa en sus historias también escribió: “Aun con toda la frustración del mundo, les di sus fotos sonriente y todo. Yo soy consciente que si estoy donde estoy es por mis seguidores”.



Por otro lado, estas historias fueron resposteadas por varias páginas que se dedican al entretenimiento y ahí sus seguidores han tenido la oportunidad de comentar sobre esta situación.



“Te admiro, no te conozco, pero he visto tus obras y la verdad te felicito. Tener contento a todo mundo es difícil. Me has hecho reír con tu paciencia, gracias”, “Eso se llama ser lindo y con humildad”, “Pues eso sí, lo hace grande”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

