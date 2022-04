Yeferson Cossio ha estado últimamente en las noticias debido a su relación con la modelo Jenn Muriel. Luego de anunciar su ruptura hace unos meses y, posteriormente, subir contenido en el que se ve que están de nuevo juntos de nuevo, sus seguidores han estado muy al pendiente de sus acciones.



Sin embargo, esta vez se encuentra en el centro de las miradas por una razón distinta. Por medio de sus historias, el influencer se vió molesto cuando una lancha estaba pasando por en frente de su casa en Guatapé, Antioquia.

Según él, dicho vehículo pertenece a una empresa de turismo que lleva a varios viajeros a ver las casas de los famosos que viven cerca a esa zona.



“¿Eso es legal? Hay una put… empresa de tours que trae gente en lancha a mirar mi casa, ¿esa chimb… es siquiera legal?”, dijo Cossio en su cuenta de Instagram, visiblemente incómodo.

Sus seguidores no tardaron en contestarle a su pregunta, afirmando que él estaba siendo muy “exagerado” con su reacción: “Sí es legal, si lo hacen en Miami Beach por el canal de Shakira, Marc Anthony, Al Capone. ¿Ahora tu que te crees?, Dios mío”; “Ya se pasa de agrandado”; “Claro, de lejos he hecho el tour y muestran la casa de James rodriguez, Amparo Grisales, Pablo Escobar entre otras ¿por que la suya no ?”.



Cabe resaltar que, como el recorrido es en lancha, en ningún momento se ingresa a la propiedad de la persona, por lo que solo se está viendo la fachada de su casa.

De hecho, hay varios videos en YouTube en los cuales se puede apreciar el recorrido que hacen los turistas, quienes no solo ven la casa de este influencer sino también la de Faustino Asprilla, Natalia Paris, Chocquibtown, Maluma, Amparo Grisales y hasta Álvaro Uribe.

Le enseña a Jenn a disparar

Días después, Yeferson Cossio compartió por la misma red social cómo le enseñaba a su novia, Jenn, a disparar un arma. En el video se observa como la modelo lo estaba grabando, mientras que él le explicaba cómo debe cogerla y cargarla para disparar.



“No sé qué haya en los planes futuros de Jennifer, pero me pidió que le enseñara a disparar”, escribió Cossio en la publicación.

Momento en el que se ve a Jenn intentando disparar. Foto: Instagram: @yefersoncossio

Luego de terminar su explicación, el hombre disparó a una caneca de color negro. En la siguiente historia se ve a Jenn sosteniendo la pistola e intentando recargar para hacer un nuevo tiro al mismo objeto.

