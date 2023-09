El famoso influencer colombiano Yeferson Cossio ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales debido a las crecientes especulaciones sobre si se sometió a un alargamiento de miembro. Conocido por su historial de acciones polémicas, que incluyen la colocación de implantes mamarios en el pasado, Cossio ha generado una vez más un debate en línea sobre su vida personal.



La controversia surgió a raíz de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde se compartieron fotos que insinuaban que el creador de contenido había sido sometido recientemente a una cirugía. Estas imágenes desencadenaron una avalancha de preguntas por parte de sus seguidores, quienes querían saber más sobre el procedimiento y los motivos detrás de él.



La situación tomó un giro interesante cuando Cintia Cossio, la hermana de Yeferson, publicó una imagen de él en una silla de ruedas junto con un emoji de prohibición, lo que llevó a muchos a conjeturar que la cirugía se había realizado en su zona íntima. Esta insinuación provocó un alboroto aún mayor en las redes sociales y dejó a los seguidores aún más confundidos sobre lo que estaba ocurriendo con el influencer.



Sin embargo, Yeferson Cossio tomó medidas para aclarar la situación y desmintió las especulaciones sobre un alargamiento de miembro. A través de sus redes sociales, afirmó que la declaración de su hermana era simplemente una broma y que no se había sometido a ningún procedimiento de ese tipo. No obstante, el motivo real detrás de su reciente intervención médica fue revelado hace algunas horas por medio de un video en que compartió en su Instagram.

Entonces, ¿Qué fue lo que hizo Cossio?

El influencer confesó que se realizó la cirugía más dolorosa del mundo, un alargamiento de miembros inferiores o piernas.



"No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo", dijo Cossio al comienzo del video.



En el video, se puede ver un poco de cómo fue la cirugía del influencer y la razón por la cual se la realizó.



"Hace dos años tuve una situación con las piernas que no pienso compartir ahora (...) Yo enanito no soy, tampoco soy el más alto, yo mido 1.77". En la grabación, el doctor que realizó la cirugía indicó que sus piernas pueden crecer entre cinco y diez centímetros, por lo que Cossio aclara que quisiera llegar a medir entre 1.83 o 1.84 centímetros.



Así mismo, aclaró que en el proceso decidirá qué ocurre y que, dentro de 15 días, comenzarán a alargar sus piernas un milímetro por día.



"Va muy bien, les voy a mostrar la cirugía, el proceso y la terapia, se viene una etapa muy dura, por el esfuerzo físico, pero yo tengo que mantenerme", indicó el influencer en Instagram.



Yeferson Cossio, con casi 11 millones de seguidores en Instagram, es uno de los influencers más polémicos de Colombia, y su vida personal y sus decisiones continúan siendo tema de conversación en las redes sociales. A medida que la noticia se propaga y se espera más información, la comunidad en línea seguirá observando atentamente para obtener detalles adicionales sobre esta misteriosa situación médica que ha mantenido a todos intrigados

