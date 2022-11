El creador de contenido Yeferson Cossio constantemente sorprende a sus seguidores con las bromas pesadas que les hace a sus familiares, sus extravagantes gastos y las obras sociales que realiza, las cuales son admiradas por sus seguidores. En esta ocasión, el joven paisa reveló que tomó la decisión de borrarse los tatuajes que lleva en su rostro.

Una de las características físicas que más destaca de Cossio es precisamente la cantidad de tatuajes que tiene en todo su cuerpo. A través de su perfil secundario de Instagram, el ‘influencer’ compartió un corto video en el que se ve sentado en una camilla de un consultorio especializado.



Además, mostró que ya inició este procedimiento con algunos de ellos y, según él, es más doloroso que realizarse los tatuajes en sí.



“Ay, ya estoy lagrimeando. Ush, esto duele mucho más que el tatuaje. Me estoy borrando todos los tatuajes de la cara, menos este (el del pómulo), este me lo voy a dejar. ¡Uy, no! Falta mucho, no voy a aguantar”, comentó.



Es importante resaltar, que este procedimiento consta de varias sesiones para eliminar por completo los tatuajes de la piel, y al parecer, esta es la primera sesión del ‘influencer’.

¿Qué significan sus tatuajes de la cara?



En el pasado mes de junio, Cosió había revelado en sus historias de Instagram los diferentes significados que tienen los tatuajes de su rostro, específicamente los de su lado izquierdo.



En la parte de arriba de su ceja se ve la palabra “Impurity” y expresó que significa: “soy impuro, no soy ni más ni menos que nadie, solo soy impureza, como todos”. Justo debajo de ese hay tres glifos que significan: trascender, proteger y aprender.



Y por último, él de su pómulo es un símbolo japonés ‘Chikara’, que significa poder, fuerza y fortaleza.

