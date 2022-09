Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia con más de 9.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mostró el grave impase que tuvo en Japón, luego de comer pez globo.



Este animal, según informa National Geographic, contiene tetrodo toxina, una sustancia que le hace tener un sabor desagradable y que es muy tóxica para los seres humanos: hasta 1.200 veces más venenosa que el cianuro. Cada ejemplar de este pez tiene suficiente veneno para matar a 30 hombres adultos.



Los platos de pez globo deben ser preparados por chef certificados. Aun así hay riesgos. Foto: Yeferson Cossio

A pesar de su toxicidad, los peces globos son vendidos como un manjar en Japón, que es preparado por chef entrenados y certificados para tratar la carne del pescado y evitar la muerte de los comensales. No obstante, se pueden presentar fallas en el corte y en la preparación.



Justo esto es lo que le habría pasado Cossio. Según muestra en su video, luego de probar el plato se empezó a sentir mal. Sin embargo, creía que era sugestión suya.



No obstante, con el pasar del tiempo, el influenciador se fue deteriorando por lo que visitó de urgencias un hospital. Las siguientes imágenes lo muestran en una camilla, con dificultades para respirar, mientras le extraen sangre y le muestra a los médicos los alimentos que consumió.



En el texto que acompaña su publicación de Instagram, que ya acumula más de 139.000 'me gusta', Cossio da más detalles de lo ocurrido.



"Comí pez globo y me envenené. Literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias", escribió.



Al finalizar su video, Cossio mostró la cuenta que tuvo que pagar en el hospital por el tratamiento: 96.327 yenes, que en pesos colombianos son casi tres millones de pesos.

