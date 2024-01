Yeferson Cossio proporcionó agua potable a una escuela de una vereda en Antioquia

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia en la actualidad y es que tan solo en Instagram suma más de 11 millones de seguidores.

Allí, el joven de 29 años suele compartir videos y fotos, mayormente de bromas entre él y su hermana Cintia, hechos por los que reciben críticas.



No obstante, Yeferson ahora llamó la atención por un gesto que tuvo con la comunidad de una vereda de Antioquia.



En video de más de 8 minutos que el ‘influencer’ subió a sus distintas redes sociales, dio a conocer que una tía le contó sobre una escuela en la que no tenían agua potable.

Yeferson Cossio ayudó a escuela de Antioquia

El hombre decidió viajar hasta El Higuerón, localidad de Belmira, Antioquia, para conocer la historia del Centro Educativo Rural El Higuero, sus maestros y estudiantes.



Una vez vio de cerca las instalaciones y conoció de voz de los profesores la situación, se iniciaron las obras para poner un acueducto en la escuela. Además, los habitantes del sector tomaron palas para ayudar en la construcción.

Esto se dio el 20 de diciembre y Yeferson aseguró que sería su regalo de Navidad para estas personas, por lo que propuso que el acueducto debía estar acabado antes del 24 del mismo mes.



“Fui a ver la escuela el 20 de diciembre, el 21 temprano envié materiales y maquinaria y el 23 de diciembre, ya teníamos agua potable. Fue mi regalo de navidad para la escuela”, dijo el influenciador en el video.

Pero, las sorpresas no terminaron ahí, pues Yeferson Cossio también dotará de computadores a la escuela, balones para la clase de educación física, un poso séptico y una remodelación sanitaria.



“Mi intención no es criticar el trabajo de nadie, ni buscar pleito, ni meterme con nadie.

Pero de corazón les digo que me da mucha tristeza que en pleno año 2023 (el video fue grabado el 24 de diciembre) aún desescolaricen niños porque a quien compete, no sean capaces de darles algo tan básico como agua potable. Siempre que pedían ayuda, les decían ‘después’, nunca voy a entender, de verdad que no me cabe en la cabeza”, dijo para acompañar la publicación.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

