Yeferson Cossio, nacido el 15 de mayo de 1994, es reconocido en las redes sociales por los retos y contenidos virales que suele producir en conjunto con su hermana, cuñado y con amigos cercanos.



Cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram, más de un millón en YouTube y más de once millones de seguidores en la red social de videos cortos TikTok.

El influencer suele ser muy polémico en sus decisiones, pero en esta ocasión recibió el apoyo de sus seguidores al conocerse una anécdota que vivió a finales del año pasado: se fue a los golpes con un ladrón.

Según dijo en 'Háblalo nea', pódcast de su amigo y colega Daniel Patiño, sucedió en el marco de la primera fecha del concierto de Daddy Yankee que se llevó a cabo en Medellín, en octubre de 2022, cuando se encontraba saliendo del evento.

(Puede leer: ¡Cambio radical! Yeferson Cossio compartió fotos de cuando tenía 17 años).

Todo sucedió muy rápido. A pesar de estar acompañado por el equipo de logística del estadio Atanasio Girardot, por sus escoltas e, incluso, por la Policía; una mujer logró llegar hasta él y lo abrazó con brusquedad. Parecía que había sido el arrebato de una fanática hasta que Cossio escuchó a su amigo, el 'koreano Zion', y a su novia gritando que lo habían robado.

Yo pensé: 'Ay, yo maté a este man'. Eso no fue ni defensa personal y yo me quedé ahí FACEBOOK

TWITTER

"Yo escucho a la novia de 'Zion', él acababa de cumplir años, decir: 'Ay, la cadena que le di de cumpleaños'", precisó, contando que se enojó a tal punto que alcanzó al hombre que habría tomado el accesorio -quien lo habría botado al suelo- y lo golpeó fuertemente.

“Yo le di un ganchazo. Todo esto se le abrió -dijo, señalando la nariz-, haga de cuenta cuando le hacen la rinoplastia. Yo le iba a dar más, cuando ese man cayó literal como una plasta y, en el piso, era como convulsionando y saliéndole sangre; y 10 minutos desmayado”, fueron sus palabras en el pódcast.

Por supuesto, Cossio se asustó en demasía y no supo como reaccionar, ya que llegó a pensar que le había quitado la vida al presunto ladrón: “Yo pensé: 'Ay, yo maté a este man'. Eso no fue ni defensa personal y yo me quedé ahí".

(No deje de leer: Aida Victoria Merlano aclaró si nuevamente está hablando con Yeferson Cossio).

Finalmente, se levantó y estuvo como media hora en estado de deterioro cognitivo: "A ese man se le movían los ojos raros, decía unas cosas completamente incoherentes"; hasta que recuperó la conciencia por completo.



Y es que no es para menos, según su relato, su mano quedó lastimada y con los nudillos raspados del golpe que le dio al hombre.

Más noticias en EL TIEMPO

Mujer lleva a su perro de fiesta, al no encontrar quien lo cuide

Así luce la ganadora del Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, sin maquillaje

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro? Trucos y consejos de expertos

Tendencias EL TIEMPO