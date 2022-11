El empresario e influencer que cuenta con más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales, Yeferson Cossio, dió a conocer a través de una entrevista la cantidad de ingresos mensuales que gana.

El vídeo, titulado'¿cuánto ganan mis amigos famosos?', fue publicado el pasado 15 de noviembre en la cuenta de TikTok del creador de contenido colombiano 'Vicora' (@soyvicora) y actualmente tiene más de doscientos cincuenta y ocho mil reproducciones en la plataforma.



En la publicación, fueron entrevistados los creadores de contenido Jhoan López, Juan Miguel Herrera y el futbolista Chicho Arango.

Según lo que respondieron el presupuesto que tienen mensual oscila entre los 15.000.000 a los 500.000.000 pesos colombianos en ingresos mensuales.



Sin embargo, Cossio superó la cifra al confesar que ganó aproximadamente 6.784 millones de pesos, sin tener en cuenta las propiedades u otros bienes que tiene.



“La verdad, no me he fijado… un mes que gané 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor [mes], la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice, que eso… [me disparó]”, aseguró el 'influencer'.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el empresario reveló que su mayor adquisición fue su auto McLaren 720s, con un precio de 2.200 millones de pesos colombianos. Este es un carro deportivo británico, tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros, recorre 60 millas por hora (100 km/h) y es único en América latina.

Ante la respuesta, los internautas quedaron sorprendidos y no dudaron en comentar con sarcasmo que:



“Cossio es el dueño de Colombia”; “lo pobre que me sentí viendo este vídeo”, “la humildad ante todo” o “eso lo ganó en 100 años”.



Para quienes siguen a Yeferson en sus redes sociales, la cifra que dio a conocer el influencer no es extraña, ya que a diario muestra la lujosa vida que tiene: casa, viajes, ropa, celular, las extraordinarias fiestas que organiza y la forma en la que cuida a sus mascotas.

