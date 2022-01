Yeferson Cossio, reconocido por su trabajo en redes sociales como ‘influencer’, compartió la suma de dinero que recibe mensualmente gracias a la generación de contenido y publicidad de distintas marcas.



El joven continuamente muestra algunos de sus lujos y excentricidades, como carros deportivos, motos de alta gama, viajes al extranjero y otra serie de propiedades que tiene en Medellín. Eso ha generado varios comentarios de los internautas, quienes se preguntan cuál sería su ‘salario’ o ‘sueldo mensual’.

“Es la única pregunta que hacen; no voy a seguir ignorando el tema. Trato de no hablar de eso porque son cosas de las que…uno prefiere no hablar”, afirmó en una de sus historias de la red social Instagram, en la cual lo siguen cerca de ocho millones de personas.



La respuesta surgió en medio de la dinámica de la red ‘hazme una pregunta’, pues ese día el paisa señaló que respondería todo.



“Yo tengo un ‘call center’ al cual todos ustedes tienen acceso. Ahí les dan mis estadísticas, les dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook. Entonces, al final de cuentas ni siquiera es un secreto”, comentó mientras tomaba un descanso de su rutina en el gimnasio.



“Sin darle más vueltas al asunto: mi promedio mensual es de 750 mil dólares”, reveló.



La suma, al cambio actual, equivale a más de 2.990 millones de pesos colombianos. Sin embargo, dijo que el monto se podría incrementar en algunos meses debido a las dinámicas que idea. Por tanto, puede ganar en 30 días cerca de un millón de dólares o cuatro mil millones de pesos.



“Y ya. De mis otros negocios no pienso hablar”, precisó Cossio, de 27 años, quien ha hecho carrera por su contenido de bromas, estilo de vida y acciones en defensa de los animales.



Además, se mostró dispuesto a enseñarle a sus seguidores cómo monetizar sus redes sociales e incluso dijo que tan pronto llegue de un viaje en el exterior grabará videos: “Todo mi conocimiento va a quedar al alcance de ustedes. (…) Vamos todos a ganar dinero y a tratar de mejorar este basurero al que llamamos ‘mundo’”.



‘No me voy’

Yefferson anunció hace algunas semanas una decisión que tomó de sorpresa a varios de los internautas: se iría del país con todos sus perros.





“En enero, a más tardar febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia, por muchas cosas. Es una solución que no quiero, pero es necesario”, comentó a principios del mes de diciembre pasado.



Justificó, en parte, su decisión por la alta carga tributaria o de impuestos que, según él, debía pagar a las autoridades colombianas.



Sin embargo, en las últimas horas un seguidor le preguntó si ya había cambiado de nacionalidad y la respuesta dada parece dar luces de que se retractó.



“(Ya no) soy residente tributario en Colombia, pero yo voy a seguir viviendo aquí. Cada vez que voy a cualquier lado yo siempre quiero volver. Lo más 'chimba' del mundo es Colombia, yo no me voy”.

