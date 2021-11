'Ya no quiero ser colombiano': Yeferson Cossio tras hablar de sus impuestos

El influenciador Yeferson Cossio es, de nuevo, el protagonista de una polémica por millonarias sumas de dinero. Esta vez, referentes a los impuestos que paga.



En los últimos días, el 'influencer' se mostró molesto por las grandes sumas de dinero que ha tenido que pagar a la Dian. Las reacciones en redes sociales no demoraron al ver transacciones de cuantiosas sumas en los pantallazos que mostró.



A raíz de ello, Cossio publicó un video aclaratorio mostrando su declaración de renta pues, según él, lo han acusado de evasor de impuestos.

Con tono molesto, el influenciador reveló que por declaración de renta pagó 572 millones de pesos.



"Sin contar los impuestos que le tengo que pagar cada dos meses a este país", afirmó.



En ese momento, mostró que en su cuenta bancaria le han descontado 2.288.000 millones de pesos en impuestos del 4x1.000. "Me cobró impuestos por pagarle impuestos", dijo.



Además, aseguró que cada dos meses le descuentan alrededor de 100 millones de pesos por otro tipo de impuestos.



"Yo diario le pago al Estado 1.571.000 pesos. Qué ridículo", puntualizó haciendo el promedio de lo que paga en comparación a cada día del año.



Para él, esa es su contribución a la economía del país. "Yo cada día le pago al Estado el equivalente a lo que una persona en Colombia se gana en 52 días", dijo basándose en los cálculos del salario mínimo en el país equivalente a 908.526 pesos.



"La primera vez que pagué impuestos, pagué 156 millones de pesos con dolor", contó desde el viaje que se encuentra realizando en África junto a su novia Jenn Muriel.



El influenciador se mostró indignado pues, para él, ese dinero lo hubiera podido utilizar regalando casas y haciendo obras de caridad. Incluso, aseguró que renuncia a ser colombiano.



Después la Dian lo contactó para informarle que por un error en un requerimiento, debía pagar alrededor de 600 millones de pesos en impuestos. Esto fue producto de una falla de su contador.



Desde ahí sus abogados lo ayudaron a consolidar un mejor equipo para el manejo de sus finanzas. Según Cossio, todas las soluciones lo llevaban a un soborno.



"No voy a dar pie a que me encochinen ni me hundan", aclaró.

Acusaciones contra una consultora financiera

Cossio señaló a una persona, de supuestamente, pedirle que sobornara a alguien de la Dian. Según dijo, se trata de la consultora financiera Yenny Saldarriaga, quien lo habría visitado en su casa para ayudarlo con pago de impuestos.



"Lo primero que ella dijo es: 'debemos sobornar a esta persona dentro de la Dian. Te vale esto, esto y estos son mis honorarios'", relata el 'influencer'.



(Lea también: Confirman causa de muerte del novio de Gabby Petito, ‘youtuber’ asesinada).



"Yenny, yo no necesito sobornar a nadie", le dijo. "Tengo cómo demostrar mi actividad económica. Tengo cómo demostrar cada uno de los pesos que me he ganado", puntualizó.



Cossio aclaró que lo único que buscaba era una forma legal de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Sin embargo, esta mujer habría dicho que ellos trabajaban juntos cuando, según él, no había aceptado su propuesta de soborno.



"Tratar de solucionar las cosas con sobornos es de personas corruptas", aseguró.



Finalmente, Cossio apunta que tiene videos en los cuales se ve y se escucha a Saldarriaga hablar del soborno.



"Estoy sumamente enojado porque aquí todo se lo roban", dijo en el video. "Ni salud, ni educación, ni transporte, en este país no hay absolutamente nada", finalizó.

