Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron una de las parejas más estables entre los creadores de contenido colombianos. La relación duró más de diez años y apenas a inicios de 2022 confirmaron la ruptura.



Desde entonces, muchos han especulado que la pareja podría regresar. Hace tan solo unas semanas fueron vistos en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, a punto de abordar un vuelo hacia Medellín.



En redes sociales han declarado en otras ocasiones que siguen siendo amigos. A pesar del rompimiento, mantienen un gran vínculo y siguen presentes en la vida del otro.



Muchos seguidores sueñan con que la expareja se dé una segunda oportunidad. Sin embargo, los dos han explicado que su relación cambió y están en diferentes momentos.



Hace poco, Cossio decidió hacer un cambio en su vida y se mudo a Japón para buscar una nueva ruta. Desde septiembre el famoso ha estado mostrando sus experiencias en el país asiático.



Yeferson Cossio está desde el 1 de septiembre en Japón. Foto: Instagram: @yefersoncossio

La sorpresa a Jenn Muriel

Este 5 de octubre Muriel fue condecorada con un importante reconocimiento. La influenciadora fue premiada por su labor en la protección y ayuda a animales en situación vulnerable.



Mientras la mujer se encontraba recibiendo el homenaje, Yeferson Cossio decidió sorprenderla. El influencer viajó desde Tokio, Japón, para acompañarla en la celebración.



“Ella no sabía que llegué de Japón, vine de sorpresa y quería verla recibir su galardón”, explicó Cossio en redes.



El famoso publicó un tierno video en su cuenta de Instagram, donde aparece esperándola. Al verlo, Muriel se llevó las manos a la boca de la sorpresa y lo envolvió en un fuerte abrazo. Los dos se mostraron felices de reencontrarse.



“Aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuánta distancia tomemos, mi objetivo -el mismo que tuve los casi 10 años a tu lado- sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar”, escribió el creador de contenido.



Cossio le agradeció por los diez años de relación y aseguró que nunca la va a dejar de amar. El antioqueño afirmó que Muriel lo animó a ser mejor persona y que siempre le va a desear lo mejor.

