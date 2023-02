Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares del país. En sus redes sociales suele subir contenido de bromas junto a su hermana Cintia Cossio. Sin embargo, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores al visitar el barrio donde creció en Medellín

En diferentes ocasiones, los jóvenes han mencionado que empezaron desde cero y que cuando eran niños no tenían todas las comodidades que hoy tienen. Además, han confesado que su familia proviene de un barrio humilde llamado Popular 1 de la capital Antioqueña.



De hecho, Cintia en una entrevista con ‘DimeloKing’ confesó que desde los ocho años empezó a trabajar para ayudar en su casa y que por momentos no tenían para comer.



(Lea también: El clamor urgente que comparte la niña de Elif por terremoto en Turquía, su país).



“Vea en esa época nosotros comíamos al día, y no fue una época de tres días, una semana, fue una época de meses, y no te estoy mintiendo, un banano con un vaso de leche para todo el día. Era un manjar cuando nos tocaba chicharrón de manteca y un paquetico de arepas”, contó la mujer.



Sin embargo, la situación económica de los jóvenes mejoró cuando empezaron a subir contenido en redes sociales. Hoy en día, suelen mostrarle a sus seguidores los lujos y las excentricidades que se pueden comprar gracias a su trabajo.

Yeferson Cossio visitó el barrio donde creció

Ahora bien, Yeferson a través de su perfil de Facebook subió un video en el que se le ve visitando el barrio en el que creció y mostró a detalle cómo fue la bienvenida de sus viejos vecinos.



(No deje de leer: ¿Se copiaron? Comercial sudafricano es similar al de Frutiño de Colombia).



Al inicio del video se ve que el joven llega en un auto de lujo y varios motociclista lo rodean y hacen bulla por toda la calle. Luego, Cossio le propone una actividad a los residentes del lugar para que ganen dinero.



Este juego consistía en tirar una moneda, por un lado decía “doble”, lo que significaba que la persona ganaba el doble de dinero. Para iniciar, Yeferson les ofrecía 100 mil pesos y ya era decisión de ellos si querían tirarla moneda para ganar más.

Este clip hasta el momento ha acumulado más de 2 millones de reproducciones y sus seguidores no han dudado en dar su opinión sobre el gesto que tuvo Yeferson con estas personas.



“Esos videos valen la pena bro”, “Yeferson las mejores que buena onda, que humildad lo admiro por eso algún día tendré la oportunidad de conocerte en persona”, “Cucho super que no se olvide de donde viene la mejor vibra y energía”, “Eres una persona con gran corazón...... sigue así noble y generoso con la gente que realmente lo necesita”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

