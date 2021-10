Yeferson Cossio recibió condecoración en el Congreso de la República

Yeferson Cossio es uno de los 'influenciadores' más sonados en redes sociales por las polémicas publicaciones que hace junto a sus amigos. Sin embargo, esta vez es protagonista por las obras sociales que ha realizado.



(Lea también: ¿Lo llamó la competencia? Frank Martínez rechazó ofertas por seguir en RCN).

No se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros FACEBOOK

TWITTER

El colombiano fue condecorado en el Congreso de la República con la Cruz Bolivariana. Un reconocimiento que hacen los congresistas por su aporte a causas sociales.



Se habla de 800 millones de pesos que Cossio ha donado a obras benéficas, la mayoría donados a fundaciones que protegen y rescatan animales. Otras han sido para niños en condición de discapacidad y alojamiento de adultos mayores.



Durante la ceremonia, el influenciador agradeció a su mamá y recordó los momentos que su familia tuvo que pasar sin tener qué comer.



En su cuenta de Instagram también manifestó lo agradecido que se encuentra por el reconocimiento: “¡Es un honor inconmensurable! No estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, escribió.

(Siga leyendo: Actor Julio César Herrera sufrió una lesión en un ojo por estrés).



Esta es la primera vez que un 'influenciador' recibe un galardón de este tipo a causa de obras sociales.



Durante el evento, Cossio estuvo con su hermana Cintia, su novia Jenn Murial y su mejor amigo Jhoan López.



"No se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros", puntualizó Cossio en su discurso.

Más noticias

¿A qué se dedican los hijos de Michael Jackson?

El participante de 'La Voz Senior' que estuvo también en Sábados Felices

Cristina Hurtado debe guardar ‘mucho reposo’ por peculiar condición médica

¿Virgen a los 40?: Adulto crea página web para tener sexo por primera vez

Epa Colombia y otros influencers que han sido acusados de lavar dinero

Tendencias EL TIEMPO