Actualmente, muchas personas usan las redes sociales para hacer recomendaciones sobre hoteles, restaurantes, tiendas de ropa y demás establecimientos donde recibieron un servicio.



Hay otros usuarios que aprovechan sus cuentas para hacer denuncias públicas de sitios en los que no les brindaron un trato digno, como ha sido el caso de muchos influenciadores que se han hecho virales.

Según han afirmado los creadores de contenido, los trabajadores de dichos lugares, a la hora de atenderlos, no les prestan atención, les han hecho comentarios despectivos o simplemente tienen actitudes que ellos consideran clasistas y que los hacen sentir discriminados.



Lo que tienen en común los casos que le mencionaremos a continuación es que todos ellos se dirigieron a establecimientos de marcas muy prestigiosas a nivel internacional.



Por esta razón, todos aseguran que recibieron un mal trato debido a que los trabajadores creían que no tendrían el suficiente dinero para comprar artículos allí.



Las publicaciones han generado gran revuelo en redes sociales y muchos internautas han creado debates en torno a estas denuncias. Algunos le dan la razón a las celebridades y los apoyan, como, por el contrario, hay otros quienes ponen en duda sus declaraciones.

Los hermanos Cossio

El pasado 14 de julio se hizo viral un video de Instagram que subió Jhoan López, el esposo de la influenciadora antioqueña Cintia Cossio, hermana del multimillonario Yeferson Cossio.



En días anteriores, los hermanos Cossio y Jhoan López llegaron a Bruselas, Bélgica, para pasar unos días de vacaciones y asistir al festival de música electrónica ‘Tomorrowland’, el cual se celebrará del 15 al 31 de julio en la ciudad.

Durante su estadía, los creadores de contenido decidieron visitar una de las tiendas de la reconocida marca de moda italiana Gucci. Sin embargo, al llegar al lugar, no recibieron el trato que esperaban.



Mediante una historia de Instagram, López denunció que uno de los trabajadores los había ignorado y no quiso atenderlos cuando llegaron a la tienda, acción que tomó como despectiva y clasista.



“Vinimos a una tienda Gucci aquí en Bruselas y este señor no nos quiso atender. A veces no entiendo por qué las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás. ¿Se imaginan que la tienda fuera de él?”, se lee en la descripción del clip.

En otro video, el influenciador aclaró que, luego de que el sujeto se negara a prestarles el servicio, llegó una de sus compañeras para asesorarlos amablemente y facturar los artículos que iban a llevar los hermanos Cossio.



Sin embargo, López se rehusó a comprar en el sitio debido a que estaba muy molesto por la mala experiencia que vivieron él y sus acompañantes.

La Segura

La influenciadora vallecaucana Natalia Segura, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, hizo una denuncia pública, en su cuenta de Instagram, contra un empleado de un establecimiento de la marca de moda Philipp Plein.



Según relató en un video, Segura se encontraba de vacaciones en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y quiso ir de compras con una amiga a unos outlets ubicados en un centro comercial llamado Sawgrass Mills.



Una vez en el lugar, entraron a la tienda Philipp Plein. La creadora de contenido quiso probarse unos zapatos, pero estaba teniendo problemas con los cordones y, tal como explicó en el video, ella esperaba que uno de los trabajadores se acercara para brindarle ayuda, pero no fue así.



Disgustada, Segura le pidió asesoría a Andrés Marín, uno de los funcionarios que se encontraba allí. Ante esto, la influenciadora afirma que el hombre le respondió de forma despectiva: “Pues hable, si necesita algo, pues hable”.



Este acto terminó por enfurecer a la vallecaucana, por lo que tomó su celular y empezó a grabar a Marín para hacer la denuncia en sus redes sociales: “¿O sea que las personas que compran en los outlets de cualquier lado entonces son menos gente y por eso te tienen que atender mal? Yo dije no me puedo ir sin grabarlo y ojalá lo despidan”.

Días después, el trabajador dio su versión de los hechos mediante su cuenta de Instagram, afirmando que ‘La Segura’ había tenido una actitud déspota y grosera cuando llegó al establecimiento.



“Nosotros le dimos la bienvenida, pero ella no respondió al saludo y se dirigió a la sección de calzado. Luego tomó un par de zapatos y se dirigió a una compañera, la cual no habla español, para pedirle la talla que necesitaba. A pesar de que le dijimos que no estaba la talla, ella insistió en probárselos (...) después ella pregunta por otro par de zapatos y ahí es cuando yo intervengo", señaló el hombre.



Debido a las declaraciones de Marín, miles de usuarios crearon un gran debate en redes sociales, pues algunas personas le dieron la razón a la influenciadora, así como hubo otras que defendieron al trabajador.

La Liendra y Dani Duke

Durante el mes de marzo del 2022, el creador de contenido colombiano 'La Liendra', cuyo nombre de pila es Mauricio Gómez, se fue de vacaciones a Madrid, España, con su novia y colega, Daniela Duque, más conocida como Dani Duke.



El influenciador quiso darle un valioso regalo de cumpleaños a su pareja, por lo que decidió comprarle un bolso rojo de la prestigiosa marca Chanel. Para ello, se dirigió a una tienda en la ciudad de Madrid, donde documentó todo lo sucedido.



Tal como narró en el video subido a su cuenta de Instagram, Gómez llegó al establecimiento y preguntó por el bolso que deseaba comprar. No obstante, el trabajador que lo estaba atendiendo se negó a mostrárselo: “Como quien dice ‘no tiene para comprar’”.



La Liendra afirmó que el funcionario hizo un comentario muy irrespetuoso que lo puso de muy mal humor: “El vendedor nos dijo que van colombianos y compran hasta 23.000 dólares. Nos trató pobre. Me trataron mal”.

Ante esto, el influenciador le llamó la atención por su mal comportamiento y le hizo una reflexión al respecto: "Para que te des cuenta de que los que no usamos corbata y somos así, también podemos comprar”.



Posteriormente, salió de la tienda y contó lo que le había sucedido. Aunque fue una mala experiencia, Gómez tuvo una actitud muy positiva, compró el bolso y organizó una bella sorpresa para dárselo a su pareja.

Paulina del Campo

La creadora de contenido mexicana Paulina del Campo grabó un video en su cuenta de YouTube uniéndose al reto que han hecho varios de sus colegas: ir a tiendas de lujo y comprar el artículo más económico que encuentren allí.



Fue así como, en su viaje a la ciudad de Guadalajara, México, del Campo decidió ir a un famoso centro comercial llamado Palacio del Hierro, donde hay varias sucursales de diferentes marcas de moda prestigiosas, entre ellas, una de Dolce Gabbana.



Según contó la influenciadora en su cuenta de Tik Tok, entró a la tienda y le solicitó asesoría a una de las vendedoras para que le mostrara el artículo que deseaba comprar. Sin embargo, la trabajadora se negó a brindarle ayuda a la joven.



“Me dijeron que necesitaban un aparato para abrir las vitrinas porque si las abrían, la alarma iba a sonar por toda la puerta y no la podía apagar en ese momento”, aseguró la mexicana.



Paulina no le dio importancia en ese momento y salió del establecimiento para dar un recorrido por el centro comercial con sus amigos y comprar algunas otras cosas.

Horas más tarde, la influenciadora decidió volver a Dolce Gabbana para preguntar si ya podían abrir la vitrina. Cuando llegaron a la tienda, la vendedora que la había atendido anteriormente ya se había ido y fue asesorada por otro empleado diferente.



Al preguntarle al empleado por el artículo, abrió la vitrina sin ningún problema. Ante esto, la creadora de contenido dedujo que la trabajadora que la había atendido antes le dijo mentiras porque no creía que tuviera el dinero suficiente para adquirir el producto, lo cual consideró como un acto de discriminación.

