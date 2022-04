A través de una publicación en Instagram Yeferson Cossio mostró a sus más de nueve millones de seguidores la reciente embarcación y muelle que compró en la laguna de Guatapé. En el mismo video, invita a 15 personas a celebrar esta nueva adquisición con una fiesta.

En la publicación Yeferson aparece mostrando la finca a su hermana, la también influencer Cintia Cossio, quien al inicio no le cree porque su hermano es famoso por hacer constantemente bromas pesadas a sus amigos y familiares.



En el mismo video, publicado en Instagram, Facebook y TikTok, Yeferson explica que el yate no era una adquisición solamente para su familia, sino que quería compartirlos con sus seguidores.



“Les quería mostrar esto, porque no solo lo compré para disfrutarlo con mi familia, sino que yo soy consciente de que lo tengo es gracias a ustedes. Al apoyo que ustedes me dan. Entonces a la inauguración voy a invitar a diez de ustedes”.

Más adelante en el video explica que serán 15 personas a las que él invitaría, con todo pago, a una fiesta de inauguración del bote y el muelle. Aseguró que escogerá cinco personas de cada red social en donde publicó el video, es decir, TikTok, Facebook e Instagram. Por el momento, no ha aclarado la dinámica del concurso, solo ha pedido que comenten quienes quisieran asistir.



Tampoco ha confirmado la fecha en la que se realizará la fiesta porque, dice, le faltan preparaciones a la embarcación. “Está muy sencillo, porque está nuevo. Hay que ponerle las luces, hay que ponerle sonido, las balitas (…) Lo voy a engallar y voy a invitar a 15 de ustedes a la inauguración”.

