Recientemente, Nicolás Arrieta advirtió a sus seguidores de 'influencers' que promocionan una plataforma para ganar dinero que sería fraudulenta.

Entre los creadores de contenido que le hacen publicidad al King Power, el 'youtuber' destacó los nombres de Yeferson y Cintia Cossio.

"No importa quién se los promocione Yeferson Cossio, Cintia, su mamá, su hermana, su tía, estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra", declaró Arrieta.



De acuerdo con el joven, la aplicación ya mencionada captó el dinero de más de 100 personas, quienes invirtieron y perdieron sus ahorros, creyendo que ganarían más dinero.



Los 'influencers' han sido señalados de fraude por pautar una plataforma, al parecer, fraudulenta. Foto: Instagram: @soycintiacossio

Aunque los hermanos Cossio no se han referido sobre el tema, Cintia publicó unas historias en Instagram en las que Yeferson Cossio insinúa que Arrieta obligó a abortar a su novia y que todo lo hizo por ganar seguidores.



"No hace nada por nadie, ni por él mismo. Es más, hasta se las da de 'Yo soy el defensor del pueblo' y metió a la novia en depresión porque la obligó a abortar. Tengo chats y fotos de ella llorando, tan así, se volvió una drogadicta porque ella no lo ha superado", dice Cossio en los videos.



Y añadió: "Está muerto, está desesperado por seguidores, no es nada más. A esa gente ni se le responde".



Aunque la publicación, que fue eliminada, no menciona directamente a Arrieta. Los comentarios que escribió Cintia dan a entender que el mensaje era para el también creador de contenido.



"Yo estoy dispuesta a publicar todas las pruebas, o me dejan quieta o le doy los seguidores y la exposición que quiere", se leía en los videos.

yeferson y cintia cossio lávense bien esa boca antes de venir a hablar de una mujer que no tiene nada que ver en sus estafas, tras de ladrones bufones ome yo ya lo he visto todo en esta vidapic.twitter.com/ugY8koNta6 — BIGBANG COMEBACK (@kwonseller) March 11, 2022

¿Qué respondió Yeferson Cossio?

Aunque, también eliminó la publicación, Yeferson Cossio hizo un video en el que asegura que, aunque Nicolás Arrieta impulsó su carrera, lamenta que insinúe que es 'millonario' gracias a que roba a sus seguidores.



"No demerite mi Facebook, no demerite las otras pautas que yo he venido haciendo, no demerite mis otros negocios", expresó.

Yeferson Cossio respondió a las acusaciones de fraude. Foto: Tomada de Instagram: @yefersoncossio

Y resaltó que su trabajo lo hace con todas las de la ley y, por lo mismo, siempre deja en claro cuando alguno de sus contenidos es netamente publicitario.



"Yo no he estafado a absolutamente nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Yo no soy ni voz ni voto, yo solamente soy un puente entre las personas que contratan mis servicios de publicidad y todos ustedes", explicó.



Finalmente, aclaró que él no tiene la culpa de que hayan estafado a las personas, pues cada quien es responsable de sus decisiones y los internautas deberían verificar la información que les da un influenciador antes de arriesgar su dinero.



"Ustedes deberían ser un poco más conscientes. Un mugroso llega y les dice: 'Ey, pongan todo su dinero aquí' y ustedes van y ponen su dinero ante un desconocido solo porque un mugroso se lo dijo. Si eso es así, ustedes no me pueden echar la culpa ni a mi ni a ningún influenciador por absolutamente nada, eso es falta de capacidad mental de ustedes, uno hace la investigación", aseguró.



¿Qué respondió Nicolás Arrieta?

El 'influencer' reiteró que lo único que desea es que los hermanos Cossio le respondan a las personas que fueron estafadas. Además, criticó que hayan involucrado en la discusión a su novia, Loren Esteban.

El youtuber hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @nicolasarrieta1.0 y Istock

"Me parece absurdo que metas a mi novia que no tiene nada que ver en esto. Yo simplemente estoy diciendo:'No quiero que me relacionen más con personas que, presuntamente, promocionan captaciones ilegales de dinero'. Yo no quiero tener nada que ver en eso, en serio, respóndele a la gente", aseguró Arrieta.



Por otro lado, aseguró que no quiere exposición, pues de ser así, sería más fácil grabar videos junto a Yeferson.



"A mi no me importa la exposición. Yo me gano mi plata bien para que me estén relacionando a mí con fondos de inversión piratas", resaltó.



Loren Esteban, por su parte, aclaró que no ha abortado y le pidió a los hermanos Cossio que limpien su imagen.

