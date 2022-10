Yeferson Cossio ha dejado boquiabiertos a sus seguidores lanzando un anuncio bastante llamativo para aquellos que son amantes al contenido audiovisual y la producción de video. En su cuenta secundaria lanzó una tentativa oferta laboral para integrar a un seguidor con las capacidades necesarias en su equipo de trabajo.



El creador de contenido paisa comentó que la persona que esté en el cargo deberá ser muy responsable en sus labores, pues así como se ofrecen muy buenas condiciones salariales, espera un excelente trabajo de sus empleados.



El antioqueño está buscando un filmaker para realizar las ideas de sus próximos videos. En sus historias publicó las exigencias y los requisitos que los aplicantes deben tener antes de mandar su currículum, así mismo advirtió que aquellas personas que no cumplan con los mismos se abstengan de enviar su hoja de vida porque entorpecerán el proceso de selección.



Requisitos para aplicar

La persona a contratar debe vivir en Medellín o, en su defecto, deberá mudarse a la ciudad de la eterna primavera, ya que será un empleo de tiempo completo y netamente presencial. No obstante, aseguró que el salario a recibir le permitirá a la persona “vivir cómodamente” en la capital antioqueña.

Por otro lado, fue enfático en manifestar que el aspirante deberá tener una disponibilidad 24/7 para realizar algunos viajes nacionales e internacionales, además de estar al pendiente de cualquier petición que se le exija a lo largo del día.



“¿Por qué dice ahí que disponibilidad 24/7? No es que se va a explotar laboralmente, sino que, puede que no lo moleste una semana seguida o puede que más, puede que le diga: ‘Ey, vamos a hacer este campamento, llego de este viaje y voy a grabar con los muchachos los videos de un mes durante este fin de semana”, comentó Cossio.



“Puede que un día le diga por allá a las diez de la noche, ey, necesito que porfa edites esta pauta que debo subir y puede que por allá lo deje de buscar, lo deje de pedir cosas, diez, quince días, dos días”, agregó.



Como última petición, el aplicante deberá saber manejar programas de edición, manejo de cámaras y formatos para redes sociales. Si usted desea entrar en el proceso podrá enviar su reel, book o experiencia previa al correo asistente@cossiosas.com.



Tenga en cuenta que el no cumplimiento de los plazos de entrega es una de las causales de despido y por las cuales su anterior trabajador, a pesar de que era un excelente profesional, no pudo seguir en el cargo.



“Yo tenía un muchacho bueno y tenía su sueldo fijo. No se la pasaba en la casa porque yo me lo lleve literal de viaje a toda Europa y aparte de le pague todos los vuelos, hoteles y comidas, le pague extra por cada viaje que hace conmigo porque a pesar de que van a pasar bueno, van a trabajar”, dijo.



“Él era teso y todo, pero me quedaba mal, por ejemplo, un video de Suiza se demoró 5 meses en entregármelo, o sea me lo llevé a Suiza a grabar y se demoró cinco meses tarde y así con muchos otros, entonces eso no me servía (...) estuve con un pelao bueno, pero lo que pasa es que yo sabía más que él y eso tampoco me servía (sic)”, comentó.



