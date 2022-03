Luego de que Yeferson Cossio revelara por medio de un video en su cuenta de Instagram que su relación con Jennifer Muriel había terminado unas semanas atrás, la modelo posteó unas declaraciones acerca de sus ruptura en sus historias.



“Todo el mundo está esperando a que yo salga a hablar, es obvio que no tengo mucho por decir, sin palabras” y continuó “no pienso hablar mal de nadie, cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca”, escribió.

Finalmente agradeció a sus seguidores por los mensajes bonitos y la buena energía que le había mandado a través de sus redes.

¿Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano?

Los ojos de los espectadores se empezaron a volcar en esta relación cuando se revelaron fotos en las que se veía al influencer con la hija de la exsenadora Aída Merlano juntos en una reunión. Además, luego fueron captados en video cogidos de las manos y besándose en lo que parece un hotel.

Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja FACEBOOK

TWITTER

Las opiniones de los seguidores fueron diversas, por lo que los implicados realizaron declaraciones para dilucidar los hechos que se habían vuelto virales.



Cossio, por su parte, hizo un video en el que aclaró que Jennifer Muriel y él actualmente no estaban juntos. “Jennifer en ningún momento fue burlada o fue engañada, nosotros terminamos hace tiempo y si yo me meto o no me meto con alguien es cosa mía”, afirmó.

A lo que Merlano respondió: “yo no estoy negando nada, de hecho en mis historias anteriores dije ‘yo sí salí con Cossio’” y se refirió a la relación anterior del influencer paisa, “el manejo público que cada quien le da a su relaciones privadas en su problema. Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja”, concluyó.

A pesar de esto, las publicaciones en las que se ve al empresario con Jennifer no han desaparecido de ninguno de los dos perfiles de Instagram. Cabe mencionar que Cossio aseguró que el motivo de su ruptura no tenía nada que ver con otra mujer sino por las diferencias de ambos que el amor no podía mantener.



“No fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra (…) No tengo una sola queja por decir de Jennifer y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores. Espero que sigamos siendo amigos, pero es difícil para ambos”, dijo.

