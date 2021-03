‘Influencer’ que se puso senos se accidentó y no podrá caminar

Yeferson Cossio, el polémico influenciador que se puso implantes de seno y causó una avalancha de críticas en su contra hace unas semanas, ha vuelto a dar de que hablar porque subió algunas historias a su cuenta de Instagram en las que se muestra en un grave estado de salud.



Al parecer, habría tenido un accidente. Jenn Muriel, otra influenciadora, grabó uno de los clips que subió Cossio a su cuenta. "Qué bueno que ya estás consciente", le dice ella. "¿Cuánto tiempo estuve dormido?", pregunta él. "12 horas", concluye Muriel.



La influenciadora también compartió imágenes del centro de salud donde se encontraría. "Va a estar hospitalizado un par de días", comentó en una de las historias en las que lo graba postrado en una cama de hospital.



Entretanto, le acaricia el rostro y Cossio no se inmuta porque está aparentemente dormido. De igual forma, compartió el video en su propia cuenta y escribió que ese no era otro de sus "chistecitos".



En otra historia el pone un letrero que reza: "Hierva mala nunca muere". Muriel le dice que va a quedar "invalido unos meses", pero advierte que lo que importa es que se encuentra con vida.



Este percance, según lo que se puede ver en las imágenes que compartió, le habría dejado contusiones en las piernas, pues se ven enyesadas. De hecho, su hermana Cintia Cossio también subió imágenes del estado de Yeferson a Instagram. Le acaricia los pies, dice que tiene los dedos amarillos y los huesos rotos.



No obstante, salta a la vista que bromea con su estado de salud, como si de una broma se tratara. "La próxima ponga más cuidado", le dice entre risas, a lo que él responde: "no habrá próxima". Y añade que serán varios meses sin caminar.



Hace unas horas el influencer @YefersonCossio

(que hace poco fue tendencia,por su cirugía de implante de senos)

Sufrió un accidente que lo dejara 5 meses sin poder caminar y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente!

El mismo aclara que esta vez no es un chiste#YefersonCossio pic.twitter.com/aOEedDqVre — EDDIE SALAZAR Ⓜ️ (@ediesalazar) March 18, 2021

Horas antes, Cintia compartió imágenes de su hermano y varios influenciadores más, mientras estaban en lo que parece ser un partido de fútbol.

Por el momento se desconocen los detalles del accidente que habría sufrido Yeferson Cossio.

