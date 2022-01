El ‘influencer’ Yeferson Cossio despidió el 2021 con una fiesta ‘por todo lo alto’ en la ciudad de Medellín. El creador de contenido reunió a sus amigos, allegados y algunos de sus ‘fans’ para ofrecerles una noche con música, baile, bebida y comida por doquier.



“Si yo los conozco, ustedes están automáticamente invitados”, les dijo a sus más de 7 millones de seguidores en la red social Instagram, previo a la fiesta.



Además, precisó que las personas que no conocía -muchos de sus seguidores- podían escribirles a dos de sus allegados para que les permitieran el ingreso a la celebración que comparó con las de la película ‘American pie’.

Cossio compartió a través de sus historias de Instagram las imágenes del regocijo al que asistieron decenas de personas que se veían sin tapabocas o incumpliendo las medidas de bioseguridad contra el covid-19.



Luces, alcohol y un disc jockey amenizaron la noche.



“¿La están pasando bueno o no?”, les preguntó a cinco mujeres que estaban en el lugar. Ellas como respuesta optaron por besarse.

Según el registro de las redes, el ‘descontrol’ se extendió hasta altas horas de la mañana del día siguiente en la capital de Antioquia.



“De pronto en la noche nos descontrolamos un poquito”, bromeó el ‘influencer’ luego del encuentro.



También, aseguró que “valió cada centavo”, pues él se encargó de todos los gastos para que las personas disfrutaran sin imprevistos. “En total el consumo de los invitados, personal contratado y daños de la casa fue de 92.350.00 pesos”, escribió en sus redes.

Sus últimas controversias

El ‘influencer’ paisa es reconocido por su contenido de bromas. Además, aprovecha para mostrar parte de sus excentricidades: carros, motos y viajes al extranjero.



“A mí me pagan por pautas en mis historias en Instagram, o porque, digamos, en un video de reto se ve por allá atrás un producto sin siquiera mencionarlo”, reveló en entrevista con ‘Juanpis González’.



Asimismo, aseguró que está recibiendo varios millones de pesos gracias a cada video que sube a la red Facebook, pues la plataforma le paga “500 dólares por cada millón de visitas”.



“Es fácil, si puede un inválido como yo, ¿no van a poder ustedes?”, comentó.



En las últimas semanas ha estado en boca de las redes sociales luego de anunciar que se iría de Colombia con todos sus perros.

“En enero, a más tardar febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia, por muchas cosas. Es una solución que no quiero, pero es necesario”, dijo a principios del mes de diciembre.



También generó una polémica días antes de Navidad al expresar sus opiniones sobre una feria equina que se realizaba en Cartagena. Cossio denunció un presunto caso de maltrato animal y causó malestar entre algunos de los asistentes que, según las imágenes, lo gritaron y agredieron.

