Yeferson Cossio habló de su terrible infancia: ‘Veíamos cómo asesinaban gente’

A través de sus redes sociales, el reconocido influencer colombiano, Yeferson Cossio, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y compartir detalles sobre su infancia, la cual estuvo marcada por la violencia.



El creador de contenido, reconocido por su presencia en plataformas digitales y su gran número de seguidores, decidió hablar abiertamente sobre las experiencias traumáticas que vivió junto a su hermana, Cintia Cossio, durante sus primeros años de vida.

Yeferson Cossio, nacido el 15 de mayo de 1994, es un influyente colombiano que se destaca como creador de contenido digital, artista musical y activista social.



Cossio inició su trayectoria en 2013, inicialmente como modelo y luego incursionando como presentador y YouTuber. A lo largo del tiempo, ha ganado notoriedad en las redes sociales gracias a la diversidad de su contenido y a sus ingeniosas bromas.



Más allá de su presencia en línea, Yeferson Cossio también ha estado involucrado en proyectos sociales, patrocinando iniciativas destinadas a apoyar diversos sectores de la sociedad colombiana.

Yeferson Cossio: un vistazo íntimo a su difícil infancia



En una publicación en su perfil de Instagram, Yeferson Cossio compartió detalles reveladores de las duras situaciones que vivió en su infancia. Todo se desencadenó luego de que el influencer compartiera una imagen donde aparece junto a su hermana, algo que generó comentarios de admiración por la estrecha relación que ambos demuestran.

En ese sentido, ante un comentario que resaltaba el amor que Yeferson profesa a su hermana, el influencer no lo pasó por desapercibido y decidió responder a través de sus historias en Instagram, un espacio donde comparte momentos más personales con sus seguidores.



En sus palabras, Cossio no solo expresó su afecto hacia Cintia sino que también abordó los duros momentos que vivieron durante su infancia.

“¿Y cómo no la voy a amar? Tuvimos una fea infancia, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. Los padres de los otros niños no los dejaban juntarse conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, expresó el influencer.

Además, Cossio compartió cómo, debido a la ausencia frecuente de sus padres en el hogar, él y su hermana se apoyaron mutuamente, forjando una conexión sólida que ha perdurado a lo largo de los años.



"Nuestros padres nunca estaban porque se encontraban ocupados trabajando para que nosotros no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia. Veíamos literalmente como asesinaban gente y eso era normal para nosotros, ese era el día a día", relató Cossio, revelando las duras realidades que enfrentaron en su entorno.

El influencer concluyó destacando la importancia de la unión entre él y su hermana en medio de las dificultades: "¿Cómo no la voy a amar? Si era lo único bonito que yo tenía cuando vivía un infierno en vida. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Siempre nos motivamos a seguir adelante, sin importar el porqué".

Yeferson Cossio habla de su música



