Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más seguidos de Colombia. El paisa causó furor en redes sociales desde el año 2020 con sus videos de bromas y retos.



Desde entonces, Cossio ha seguido ganando éxito y cada vez es más conocido en el país y en el exterior. Su creciente popularidad también le ha traído escándalos y críticas.



Aunque tiene un grupo fiel de seguidores que consumen su contenido, hay algunos que no gustan de su trabajo. Hace unos meses Yeferson Cossio reveló que tuvo que contratar a un equipo de seguridad para evitar altercados en público.



La problemática se agravó luego de que le llegaron amenazas por compartir sus opiniones en su cuenta de Instagram. Cossio expresó su afinidad con un candidato presidencial y recibió todo tipo de reacciones.



El influenciador se acercó a la campaña de Rodolfo Hernández e incluso llegó a tener una conversación con el santandereano. En entrevista con ‘Tropicana’ reveló cómo se sintió tras verse señalado.



“Al principio eran amenazas más superficiales, luego que me iban a encochinar, luego que me iban a investigar y luego que si no aprende que vamos por su mamá”, confesó.



Algunos de sus seguidores que no estaban de acuerdo con su posición política, empezaron una campaña para dejar de ver sus videos. Ante la polémica, Cossio decidió alejarse del tema.



“Yo , para mí, no quiero nada, yo quiero 32 hospitales gratuitos para los animales y los dueños de animalitos estratos 1, 2 y 3. Al principio dijo que sí y luego dijo que había que desmantelar las ratas”, contó Cossio.



Las amenazas llevaron a que el creador de contenido mantuviera a su equipo de seguridad. Según lo que explicó, los utiliza para evitar mayores problemas.

Hace unas semanas estuvo en el festival de música electrónica 'Tomorrowland', en Bélgica. Foto: Instagram: @yefersoncossio

Los escoltas de Yeferson Cossio

En medio de la entrevista, Cossio mencionó a los trabajadores que lo protegen. La información sorprendió a los periodistas que le preguntaron sobre el tema.



“Ya se imaginarán, no todos lo quieren a uno. Al principio era porque yo no soy capaz de decir que no cuando me piden una foto. Uno generalmente va de afán, pero uno está aquí gracias a la gente, entonces yo puedo llevar todo el afán del mundo, pero digo que sí. Pero muchas veces las personas no se miden, uno está comiendo y casi le sacan la comida de la boca para la foto”, manifestó el influenciador.



De acuerdo a lo que dijo, su popularidad le impide salir a las calles y actuar como una persona normal. El famoso prefiere evitar ser visto y trata de no negarle fotos a los fanáticos que lo reconocen.



“Muchas veces hay acoso, entonces al principio solo los usaba para no ser yo el malo y negarme. Luego se salió un poquito de control y uno no era suficiente, hasta que finalmente yo iba a ayudar a Rodolfo con su campaña y me llegaron amenazas… al final no me quise unir a esa campaña”, concluyó.



Yeferson Cossio se encontraba promocionando su nuevo sencillo ‘Exótico’. La canción de género urbano fue realizada con su amigo Zion Hwang, a quien conoció en un restaurante de Medellín. El video del sencillo fue estrenado el 12 de agosto en YouTube.

