Yeferson Cossio siempre está en boca de sus seguidores de redes sociales debido al contenido de humor, labores sociales y algunas declaraciones polémicas sobre sus ganancias y los impuestos que paga en Colombia.



El paisa ahora generó todo tipo de comentarios luego de que se filtrara un video íntimo en el que aparece junto a su exnovia. Varios de los internautas lo habrían compartido con su actual pareja, Jenn Muriel, y habrían insinuado que él había sido infiel.

“Yo no quería darle relevancia al tema”, comentó el ‘influencer’ mediante historias de Instagram, red donde lo siguen más de 8.5 millones de personas.



Aseguró que el metraje le había llegado hace un par de semanas, pero optó por mantenerse en silencio y no responder a las especulaciones. Sin embargo, con el episodio de la filtración de un video de otros ‘influencers’, decidió pronunciarse.



(Puede leer: Dani Duke toma acciones legales por su video íntimo con La Liendra).



“¡Qué me voy a quedar callado! Lo único que digo es que no fue cacho. Fue (un video) con mi exnovia de hace cuatro años”, añadió.

Invitación a sus seguidores

Cossio criticó a los internautas que lo han etiquetado en el clip y lo han replicado en otras cuentas.



“Dejen de ser patéticos, perdedores. ¿Pará qué me etiquetan en eso? Yo ya lo vi”, enfatizó.



Además, hizo un llamado para que se concentraran en otros asuntos.



(Siga leyendo: La Liendra revela cómo les robaron video íntimo y pide apoyo de seguidores).



Eso sí, aprovechó para bromear al comentar que su cuerpo tenía ‘copyright’, pues cualquier persona lo podía identificar con solo ver sus tatuajes de la cara, el cuello o los brazos.



“No es como si yo pudiera negar si soy o no soy”, concluyó.



Yeferson Cossio tiene una relación con la también ‘influencer’ Jenn Muriel desde hace varios años. Muriel no se ha pronunciado sobre la filtración del material íntimo. No obstante, en los últimos días ha compartido fotos y videos al lado del paisa en los que le expresa su amor.



(No deje de leer: Epa Colombia reveló que se hará varios retoques en el rostro).

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

“Con el tiempo aprendí que el amor no es para dañarte o quitarte tu paz interior. Debería sentirse como si estuvieras sentado en una chimenea, sosteniendo una taza de café. Debería darte calor. Lo suficientemente cálido como para que puedas sentir que estás en casa”, escribió en una publicación de Instagram, en la cual se les ve en París, Francia, justo el pasado día de San Valentín.

