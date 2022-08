Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más polémicos y seguidos de Colombia. El pasado 23 de agosto, en una entrevista que dio para la emisora radial ‘Tropicana’, comentó que vivió un hecho hasta ahora desconocido por sus millones de fanáticos: el encontrón que tuvo con Gustavo Petro en plena campaña electoral.



Según se escuchó en la conversación, el creador de contenido paisa habló de sus momentos más destacados en su carrera como influencer y, sobre todo, de sus momentos más polémicos. Uno de ellos, cuando apoyó la campaña presidencial de Rodolfo Hernández.

El antioqueño afirmó que desde el momento en que hizo pública su postura política a favor del partido de La Liga Anticorrupción, recibió odio y amenazas en redes sociales, además de “perder muchos seguidores”.



Ante el comentario, los conductores del programa le hablaron sobre el Presidente Petro y le preguntaron por qué no había asistido a la posesión del mandatario el pasado 7 de agosto, si en ella acudieron algunas personalidades reconocidas de las redes sociales.



“¿No lo llamó ningún enviado de Petro para la posesión? (…) Llevaron varios influencers allá”, le cuestionaron.



A lo que Cossio respondió con una declaración que dejó sorprendidos a los oyentes y a los mismos conductores del show: “No no, hubo un pequeño encontrón del cual no voy a hablar, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Petro”.



“No voy a hablar del tema porque no quiero problemas con mi empresa”, agregó.



¿Qué pasó?

A pesar de que los periodistas lo animaron a que contara con detalles lo que había sucedido con el hoy presidente de los colombianos, el creador de contenido se abstuvo de ahondar en el tema desviando la atención a otro tipo de charla.

​

Sin embargo, pudo aclarar que ante la llamada del equipo de campaña del Pacto Histórico él fue quien respondió de mala forma: “Yo respondí de mala gana, pero Petro yo estaba estresado, ese no era mi día”, a lo que el imitador del mandatario irrumpió en la escena y, con su particular estilo del humor, siguió con la conversación.



“Te noto asustado”, comentó Jhovanoty, imitador de voces de ‘Tropicana’.



A lo que el influenciador digital respondió: “Uy sí, por eso me voy para Japón”.



