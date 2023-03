Yeferson Cossio es uno de los influencers más conocidos del país gracias a sus videos cómicos y bromas pesadas que lo ayudaron a posicionarse en lo alto de la industria de la creación de contenido. Por tal motivo, ha acumulado una audiencia que supera los 25 millones de seguidores en todas sus plataformas digitales, siendo una de las personalidades con uno de los mayores flujos de rating.

Como es costumbre, el antioqueño comparte con todos sus fanáticos aspectos de su vida amorosa, personal y laboral. Hace algunos meses, comentó la difícil situación que vivió cuando atravesó por un bajón emocional que lo llevó a sumergirse en varias adicciones.

Hoy también cumplo 6 meses limpio de drogas FACEBOOK

TWITTER

“Estoy en un proceso de sanar cosas, estoy completamente descarriado. Yo no estoy bien, me mantengo de fiesta en fiesta cuando no debería y abusando de sustancias que no debería ni voltear a ver, la estoy pasando horrible”, dijo previo a su viaje a Japón, donde vivió algunos meses.



Una situación que, según manifiesta, lo tenía inmerso en un círculo vicioso presuntamente derivado de una ruptura amorosa con la también creadora de contenido Jenn Muriel, con quien estuvo en un noviazgo por más de tres años.



(Le puede interesar: Michael B. Jordan de 'Creed' fue entrevistado por mujer que le hacía bullying).

Pues bien, todo parece indicar que su etapa de “descontrol” se superó y el pasado 1 de marzo aprovechó el décimo aniversario del nacimiento de una de sus mascotas para dar aviso del tiempo que lleva sin consumir psicoactivos.



Hoy es el cumpleaños número 10 de mi Yackie. Hoy también cumplo 6 meses limpio de drogas”, escribió el joven paisa en su cuenta de Twitter.



Rápidamente los comentarios de internautas no se hicieron esperar y muchos de ellos le mostraron sus felicitaciones por haberse sometido a un proceso de limpieza: “Muchas felicidades y bendiciones Papito”, “Gracias a Dios Por darte la fortaleza para que logres estar limpio de esas sustancias" "muchas felicidades y que sigas así” y “eso es todo amigo. Felicitaciones abrazos bendiciones”, fueron las reacciones más sobresalientes.



(Artículos relacionados: La 'novia' de Poncho Zuleta, 42 años menor, confesó qué sentía al besarlo).

Hoy es el cumpleaños número 10 de mi Yackie. 😍🐶

Hoy también cumplo 6 meses limpio de drogas. 🙌🏻 — Yef (@YefersonCossio) March 1, 2023

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO