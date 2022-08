El famoso influence colombiano Yeferson Cossio compartió en las últimas horas un video en el cual anuncia que se irá del país en septiembre. Su destino, explicó, será Japón, donde espera despejar su mente y sanar la soledad que, según dijo, está enfrentando en este momento.



(Lea también: La reacción de Karol G al ver a Selena Gomez bailando 'Provenza')



En el video, que tomó por sorpresa a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, Cossio habla, además, de su proceso con la depresión y de su consumo de sustancias y aclara qué pasará con su contenido en redes sociales.



(Además: Periodista sufrió accidente en vivo y perdió un diente: video)

"Yo no me voy a ir definitivamente (a Japón). Yo me voy a ir porque, aunque no parezca, estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas, porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta; abusando de sustancias que no debería ni voltear a ver (...) La estoy cagando horrible (sic)", relató el influencer en el video.



(Siga leyendo: Actriz de ‘American Pie’ agradece a la película por potenciar su vida sexual)



Cossio contó que se irá a Japón solo. "Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer, no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie, no tengo idea de mi carrera, estoy quedando mal con fechas de pautas. En este momento admito que soy una persona vacía. A mí solo me importan mis perros ahora mismo", agregó.



(Lea también: Edward Porras, de Noticias Caracol, aclaró la polémica por fotos en su celular)

En este momento admito que soy una persona vacía FACEBOOK

TWITTER

Y manifestó: "Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, y otra es lo que realmente pasa. Parce, yo admito que estoy deprimido hasta la chimba (sic). Mi familia lo puede ver (...) No considero que sea una buena persona en este momento. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia".



Por último, explicó que aún no sabe si su estadía en Japón será de manera definitiva o solo por un tiempo. Lo que sí anunció es que se ausentará de sus redes sociales: "Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días".



(Le recomendamos: ¿Qué clave de Wi-Fi tiene la Casa de Nariño? Lo que dice Iván Duque en video)

Vea el video a continuación.