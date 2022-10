Yina Calderón y su madre Merly Ome fueron tendencia recientemente por un video en donde hablaban sobre diferentes influenciadores. Muchas de las opiniones causaron polémica, especialmente las que hablaban del creador de contenido Yeferson Cossio.

En el video se muestra cómo la influenciadora muestra diferentes fotografías de los creadores de contenidos, con el fin de que Merly reaccionara a ellas. La dinámica, que se había publicado en sus historias, quedó de igual manera registrada por sus seguidores en redes sociales.



La mamá de Yina le advierte que no se junte con Cossio, pues señala que: “Ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas”.

Frente a esto, el artista e influenciador antioqueño no se quedó callado. Después de ser etiquetado en varias páginas que replicaron las historias, respondió con un comentario vía Instagram diciendo: “Es verdad, señora, desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero finalmente llevo más de un mes limpio”.



Además, con respecto a la pulla de que no se juntara con él, Yeferson apuntó que jamás se juntaría con ella.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’… nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”, expresó en el comentario.

En los comentarios, Cossio respondió a los comentarios de Merly Ome, madre de la ex Protagonistas de Nuestra Tele 2013. Foto: Vía Instagram @yefersoncossio en @icono.tv

La respuesta, que ya supera los 3.500 me gusta, fue publicada en los comentarios del video publicado por icono.tv en Instagram.

