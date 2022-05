Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, le ha mostrado a sus seguidores cómo celebró su cumpleaños número 28 y los lujosos regalos que recibió. En días pasados, el influencer ya había mostrado uno de sus primeros presentes, el celular más caro de Latinoamérica valorado en 400 millones de pesos.

En redes sociales mostró que sus familiares y amigos le hicieron una fiesta tipo piñata con la temática de una serie japonesa llamada ‘Attack on titan’, lo que traduce en español ‘Ataque a los titanes’.



(No deje de leer: Yeison Jimenez fue hospitalizado de urgencia en Medellín: 'No aguanté más').

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Además, en sus historias de Instagram, le mostró a sus 9. 2 millones de seguidores los regalos que recibió por parte de sus amigos y familiares.



Uno de ellos fue una camiseta del equipo mexicano Pachuca y un perfume, el cual fue obsequiado por el lateral de la selección Colombia, Yairo Moreno. Seguido a esto mostró que el cantante Jhonny Rivera le regaló una hoja de papel con el siguiente mensaje:



“Mi regalo es una presentación artística para ser destinada a la obra social que desee. Feliz cumpleaños, Yeferson Cossio”. A lo que Cossio respondió: “Esto sí es un regalazo, vamos a poner a bailar todos esos viejitos en un ancianato, ¿va?”.



(Le puede interesar: Así luce ‘Topolino’ Zuluaga, de 'Sábados Felices', a sus 100 años de edad).



Luego mostró que le obsequiaron un pato, al que el influencer llamó Lucas y comentó que lastimosamente lo tenían en cautiverio y no sobrevive en el exterior. También, comentó que en su casa tiene 31 animales, 15 perros, un gato, 10 erizos, una cabra, un ovejo, dos gallinas y, ahora, un pato.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Pero uno de los regalos más destacados y lujosos se lo dio su hermana, Cintia Cossío, que le regaló una guitarra eléctrica bañada en oro blanco.



“Hablando de regalos estúpidamente innecesarios y caros, doña Cinta me dio una guitarra y todo el metal que ustedes ven es en oro blanco”.



(Siga leyendo: Video: pareja de novios se prende fuego a propósito en su boda).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

También comentó que su auto regalo de cumpleaños es un carro muy lujoso que tenía que ser importado desde París. Sin embargo, la importada se detuvo por un bombardeo, por lo que recibirá el carro a final de mes.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Más noticias

- Aida Victoria dijo que se sintió traicionada por el líder social que ayudó

- ¿Quién es la joven artista de la canción viral 'Re loco, papi, re locos'?

- ¿Karol G le envió una indirecta en pleno concierto a Anuel AA y Yailin?

- Reaparece Chabelo 'el inmortal' a sus 87 años y sorprende por su apariencia

Tendencias EL TIEMPO