Yeferson Cossio, un polémico y sonado ‘influencer’, había anunciado hace algunas semanas en sus redes sociales, concretamente desde el 28 de octubre, que había decidido demandar a un “canal de televisión amarillista” por publicar información errada sobre él.



En aquel momento dijo que estaba casi seguro de que iba a ganar dicha demanda, de la cual esperaba recibir más o menos 10 mil millones de pesos, los cuales invertiría en ayudar animales a través de una fundación que llevaría su propio nombre.

Hace pocas horas, Cossio se volvió a pronunciar sobre el tema, a través de sus historias en Instagram. “Pues los demandé y gané”, dijo el influencer entre risas mientras estaba de compras con su pareja.

“A la próxima a llevar su amarillismo a otro lado (…) ni buenos abogados tienen”, continuó diciendo mientras se le ve sentado en una silla de ruedas a causa de un accidente que sufrió hace algunos días tras una caída, circunstancia de la que se está recuperando.



“Estoy muy feliz porque en serio traté por las buenas y no quisieron (...) Ya el juez les ordenó borrar todo lo que habían puesto (sobre Cossio)” concluyó diciendo el también cantante.



Es importante aclarar que en ningún momento el creador de contenidos ha pronunciado el nombre del medio de comunicación con el que tuvo la disputa.



El nombre de Cossio también ha sonado después de que anunció que dejará de vivir en Colombia y que, entre enero y febrero de 2022, comenzará a residir en otro país, probablemente en otro continente.



(Le puede interesar: Yeferson Cossio no vivirá más en Colombia: 'Me voy con todos mis perros').



“En enero, a más tardar febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy”, dijo el ‘influencer’ en un clip que compartió en redes sociales días atrás.



Cossio tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram, es famoso por publicar retos, imágenes de sus viajes y también se hizo viral tras hacer pública su declaración de renta y la elevada suma que paga por impuestos.

Este joven, de 27 años, también es artista. Toca la guitarra, la batería, el piano y canta, según ha compartido en sus redes. Tiene un sencillo llamado ‘Esa mujer’, y ha ofrecido conciertos de rock en Medellín.



El ‘influencer’ también es bien conocido por las obras de caridad en las que participa. En sus historias más recientes dijo estar emocionado porque es el encargado de ser el ‘Papá Noel’ de los niños de una fundación. Su objetivo es “para darle el regalo de sus sueños” a los pequeños.

