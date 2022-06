Luego de la ruptura de la relación amorosa entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel, la vida amorosa del influencer se ha convertido en uno de los temas de conversación más comentados en redes sociales.



Muriel y Cossio terminaron hace un par de semanas. El creador de contenido ha manifestado a través de su cuenta en Instagram lo difícil que ha sido superar la ruptura, sin embargo, en una reciente historia compartida en esta misma red social dice que ya está listo para “pasar de página y continuar con su vida”.



En esta misma sección, Yeferson Cossio compartió una serie de imágenes y videos que lo mostraban en un lujoso restaurante de Medellín acompañado de la modelo Akemi Nakamura, quien habría tenido una relación con el cantante Maluma hace un par de años.

La modelo también subió varias fotografías del restaurante en sus historias, coincidencia que no ha dejado de ser comentada por sus seguidores, dejando en evidencia que ambos se encontraban juntos.



Un detalle a mencionar es que Nakamura escribió en una de las fotos que “el sitio y la compañía” eran “perfectos”.



Cossio prefiere ser reservado con su vida privada

En su momento y a raíz de la insistencia de algunos de sus seguidores acerca de la relación con Jenn Muriel, el influencer confirmó que la relación entre ambos terminó y que no quedaron en malos términos: “No nos hablamos mucho, pero tenemos una buena relación, tenemos hijos, bueno, los perros, y nos la llevamos bien ahora”.

Finalmente, fue enfático en señalar que no volvería a pronunciarse sobre el tema y que prefería mantener ciertos aspectos de su vida en privado: “No quiero que me pregunten más por eso, no quiero hablar sobre mi vida privada y es todo lo que voy a decir”.

